SPD/UGS-Gruppe reagiert auf Äußerungen von Grünen-Ratsherr Arthur Lempert

Scheeßel - Mit deutlichen Worten reagiert Wolfgang Kirschstein, Sprecher der im Gemeinderat vertretenden SPD/UGS, im Namen seiner Gruppe auf die Stellungnahme von Ratsherr Arthur Lempert (Bündnis 90/Die Grüne). Der hatte, wie er kürzlich gegenüber unserer Zeitung äußerte, bei Mitgliedern des Bündnisses Respekt in der politischen Debatte vermisst.

Laut Kirschstein sei die Antriebsfeder seiner Kritik „dabei immer noch die Bildung der UGS durch Gabriela Villwock aus ehemaligen Grünen, die wegen seines Verhaltens nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten“. Dadurch, lässt er in einem Echo auf Lemperts Äußerungen wissen, sei die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen mehr als halbiert worden. „Seitdem arbeitet sich Arthur Lempert an der SPD/UGS-Gruppe ab und stimmt zumeist mit Bürgermeisterin und CDU-Fraktion ab. Was sein gutes Recht ist und bei der nächsten Wahl sicherlich bewertet wird.“

Was ihm und seinen politischen Mitstreitern vor allem in jüngerer Vergangenheit aufgefallen sei: „So gut wie jeder Antrag unserer Gruppe wird von der Verwaltung zunächst mit einer negativen Informationsvorlage bedacht.“ Er spricht von „haarsträubenden Argumenten“, die da oft ins Feld geführt würden. Kirschstein: „Selbst bei bereits verlegten Lautsprecherkabeln für eine neue stationäre Anlage im Stadion sollte es kürzlich doch besser eine mobile Anlage sein, obwohl denkbar ungeeignet.“ Auch beim Antrag auf Stipendien für Erzieherinnen zum Gewinnen weiterer Mitarbeiter habe es seitens der Verwaltungsspitze sofort geheißen: Geht gar nicht! „Rechtliche Bedenken sind sofort ins Feld geführt worden, um der Diskussion um die Idee sofort das Wasser abzugraben – mit vorne dabei einmal mehr: Arthur Lempert.“

„Fortschritt entsteht im Wettbewerb“

Nicht dabei bedacht worden sei, dass es in der Landesverwaltung längst gang und gäbe ist, benötigte Arbeitsplätze zu fördern, bezieht der SPD-Ratsherr Stellung. „Polizisten wird die Ausbildung bezahlt und sogar noch währenddessen ein volles Gehalt gezahlt. Auch der Landkreis Rotenburg, Rechts- und Kommunalaufsicht der Gemeinde Scheeßel, unterstützt derzeit einen Antrag, ebensolche Stipendien für angehende Ärzte zu schaffen, um der Ärztenot auf dem flachen Land Einhalt zu gebieten. Der Bund plant eine weitere Unterstützung in der Altenpflege-Ausbildung.“ Beispiele, so Kirschstein, gebe es viele, zumal es Kommunen in Niedersachsen bereits vormachen würden.

„Die rechtliche wertende Informationsvorlage der Verwaltung trug all diesen Beispielen keine Rechnung und hieb sofort auf die Antragsteller ein“, stellt es Kirschstein im Weiteren dar. „In dieser, auch von Arthur Lempert mit aufgeheizten Atmosphäre kam es seitens einer fachlich versierten Ratsfrau bezüglich des Inhalts der Informationsvorlage zu einer Zuspitzung, die zwar Herbert Wehners Gefallen gefunden hätte, in der Sache aber nicht weiterhalf.“

Und abschließend schreibt der Gruppensprecher: „Vielleicht sollten die CDU-dominierte Verwaltungsspitze, die CDU-Fraktion, besonders aber Arthur Lempert und seine grüne Fraktion einmal darüber nachdenken, ob es richtig ist, jeder inhaltlichen Diskussion einer Idee der anderen Ratsgruppen die Zustimmung zu verweigern.“ Fortschritt, sei er überzeugt, würde im Diskurs und Wettbewerb um die besten Ideen entstehen. „Gerade in der heutigen Zeit, und noch mehr in der Zukunft, mit den Problemen Fachkräftemangel, Digitalisierung und Stärkung populistischer Strömungen, ist die konstruktive Zusammenarbeit der demokratischen Parteien wichtiger denn je.“

lw