Deo für den guten Zweck

Scheeßel – Bärbel Münnich und Gabi Eiden strahlen über das ganze Gesicht. In den vergangenen fünf Minuten haben sie Shampoo, Salz, zwei Packungen Spaghetti und sogar ein Pfund Kaffee geschenkt bekommen. Natürlich nicht für den eigenen Verzehr, sondern für die Regale der Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel, die ihren Kunden mit dieser Aktion auch einmal Dinge bieten kann, die sonst nicht im Sortiment wären.

Einmal im Jahr ruft der Supermarktkonzern Edeka deutschlandweit eine Sammelaktion aus. „Das kam zwar etwas kurzfristig, aber wir versuchen, jedes Jahr dabei zu sein“, erzählt Münnich. Die zehn ehrenamtlichen Helferinnen, die eine Woche lang noch bis einschließlich diesen Samstag jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr den Stand betreuen, seien über die Whatsapp-Gruppe schnell zusammengekommen. „Nur zwei Tage, dann stand der Dienstplan“, freut sich Münnich. Zwar werde auch in den Zeiten gespendet, wo der Stand nicht betreut sei, so ihre Erfahrung, „doch mit Ansprechpartnern ist es einfach besser und persönlicher.“

Sie scheut sich nicht, die Einkaufenden direkt anzusprechen. Viele Kunden kennen die Aktion schon, andere fragen, was konkret besonders gebraucht wird. Eine von ihnen ist Heike Meier. Sie hat bei ihrem Einkauf gleich mehrere verschiedene Lebensmittel mitgebracht. „Mal fünf Euro für andere auszugeben, das ist nicht schlimm“, findet sie. Sarah Groteloh, die hier mit ihrer Tochter einkauft, hat Shampoo und Haferflocken mitgebracht. Sie hält nach Aktionen wie dieser Ausschau. „Eine gute Sache“, findet die junge Mutter, besonders, weil es um einen guten Zweck vor Ort gehe.

Mütter mit Kindern, so haben Münnich und Eiden festgestellt, gehören zu denen, die sich besonders oft beteiligen. Aber auch Kunden, die anstelle von haltbaren Lebensmitteln Geld spenden, sind an der Tagesordnung.

Inzwischen haben sich fünf der grünen Boxen, in denen die Spenden gelagert und vom Tafel-Auto abtransportiert werden, gefüllt – kein schlechter Schnitt für die Zwei-Stunden-Schicht. Neben den „Klassikern“ wie Nudeln, Reis und Mehl sind darin auch Kaffee, Tee oder Zucker und Deo zu finden – Vorräte, die das Tafel-Angebot bereichern, das sonst vorwiegend aus Frischware kurz vor dem Verfallsdatum besteht.

Der Slogan „Kauf eins mehr“, unter dem die Spendensammlung in diesem Jahr steht, ist neu. Der alte Slogan „Kauf zwei, nimm eins“, unter dem viele die Aktion kennen, habe mehr als einmal zu Irritationen geführt, sagt Bärbel Münnich. Gebraucht werde so gut wie alles, auch wenn man sich beispielsweise über Hygieneartikel noch mehr freue als über die Raviolidose – die ist nämlich seit dem vergangenen Hurricane-Festival üppig im Sortiment vertreten. hey