18. Weinfest der Scheeßeler Lions auf dem Meyerhof verzeichnet Besucherrekord

Scheeßel - Gutes Wetter, gute Stimmung, guter Zweck – das Fazit des 18. Weinfests des Scheeßeler Lions Clubs am Sonntag auf dem Meyerhofgelände, bei dem die 37 Mitglieder ihr Motto „We serve“ ganz wörtlich nahmen, vereinigte eine Reihe an Spitzenattributen auf sich.

„Ein toller Service, den die Lions hier leisten“, befanden Nora Steppat und Jürgen Wahlers, die wie etliche hundert Besucher die Gelegenheit zum Gespräch in geselliger Runde nutzten. Die Befürchtung des aktuellen Lions-Präsidenten Tilo Helmschmied, die Einwohner des Beekeortes könnten nach dem Scheeßel-Tag feiermüde sein, sollte sich nicht bestätigen.

Ganz im Gegenteil: „So einen Andrang hatten wir noch nie“, so Mitorganisator Patrick Siegmund. Bereits eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung seien die ersten Biertischgarnituren von Gästen belegt gewesen, der Zwiebelkuchen war nach zwei Stunden ausverkauft, kurz darauf die ersten Weinsorten.

Sicherlich habe auch das Kaiserwetter zum Gelingen beigetragen, so Helmschmied bescheiden. Aber auch einige räumliche Veränderungen der letzten Auflage scheinen sich auszuzahlen. So hatten die Organisatoren die Aktionsstände für Kinder näher am Geschehen platziert, sodass auch junge Familien das Weinfest in vollen Zügen genießen konnten. Dies machte sich an einem erfreulich gemischten Altersschnitt bemerkbar, der echte Möglichkeiten zur Begegnung der Generationen schuf.

So hatte Eichenschullehrer Karsten Baumgart spontan einige Schüler seines Abiturjahrgangs getroffen und eingeladen. Einige Tische weiter zeigten vier Scheeßelerinnen mit ihren eigens gedruckten „Vino“-T-Shirts Flagge: „Wir sind ein kleiner Verein, aber nicht eingetragen“, verriet eine der vier jungen Damen. Sie feierten hier das einjährige Bestehen ihrer monatlichen Weinverköstigungen im privaten Kreis, „am selben Tisch wie vor einem Jahr“. Ihr Renner: der trockene Riesling.

Die jüngeren Besucher löschten den Brand am Stand der Jugendfeuerwehr, bewiesen ihr Zielvermögen beim Dosenwerfen des Tennisvereins, beim Schnupperschießen des SV Jeersdorf oder an der Torwand vom Rot-Weiß Scheeßel. Guten Anklang fand das Ergofahrrad des Turnvereins: Wer richtig in die Pedale trat, konnte mit der erzeugten Energie Musik oder Licht anmachen. „Mir einen Tee zu kochen, hat jedoch keiner geschafft, nicht mal die Triathleten“, sagte Sabine Scherz vom TV Scheeßel schmunzelnd.

„Die Teilnahme der Vereine ist fast schon ein Selbstgänger“, freut sich Helmschmiedt. Sie dürfen sich auch bei der Rekordauflage die Erlöse zur Finanzierung eigener Projekte teilen. Als „Fest für Scheeßel“ möchten die Lions die Veranstaltung verstanden wissen, die auch in diesem Jahr musikalisch von den „Homefield Stompers“ begleitet wurde.

Für den guten Zweck trinken tun hier viele gern

Auf ihr Stammpublikum können sie sich verlassen – viele halten dem Weinfest nicht nur bei Sonne die Treue. „Wir haben hier schon im Regen mit nassen Hosen gesessen, aber so ist es natürlich wesentlich schöner“, so Besucher Bernd Eimann, der seit vielen Jahren „für den guten Zweck trinkt“, wie er im Scherz verriet.

Auch die Galerie im benachbarten Kunstgewerbehaus profitierte vom Fest: Um die 80 Besucher statteten der aktuellen Ausstellung einen Besuch ab, „viele davon mit einem Weinglas in der Hand“, habe Leiterin Birgit Ricke beobachtet.

