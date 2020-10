„Gut Schuss“ dank großzügiger Spende

Schützenverein Wittkopsbostel nimmt neues Luftgewehr in Betrieb / Vieles in Bewegung

+ © Warnecke Über das neue Luftgewehr freuen sich neben dem Vereinsnachwuchs auch Vorsitzender Jürgen Witt (r.), Hella Rosenbrock vom Kreissportbund (2.v.r.), Jugendbetreuer Andy Beckmann (2.v.l.) und Volksbankvertreterin Bärbel Lilienthal (l.). © Warnecke

Wittkopsbostel – Die Schützenvereine der Region haben in der Regel eine lange Geschichte. Nicht selten wurden die Zusammenschlüsse zu Kaiserzeiten im späten 19. Jahrhundert gegründet. Für die Historie können sich die Vereinsvorstände nichts kaufen. „Wir müssen mit der Zeit gehen, gleichzeitig geht es darum, den Nachwuchs für unsere Sache zu begeistern“, sagt Jürgen Witt vom 164 Mitglieder zählenden Schützenverein Wittkopsbostel. Kein leichtes Unterfangen in Corona-Zeiten. „Trotz aller Auflagen, die nicht zuletzt auch uns kleinen Vereinen aufgebürdet werden, versuchen wir, den Schießbetrieb aber so gut es eben geht am Leben zu erhalten.“ So würden auch Rundenwettkämpfe wieder stattfinden, die zur Motivation der Kinder und Jugendlichen laut Witt eben einen wichtigen Beitrag leisten könnten. „Nur im Verein selbst zu trainieren, das bringt auf Dauer ja auch nichts“, findet Fahnenträger Andy Beckmann, der die 28-köpfige Nachwuchsgruppe betreut.