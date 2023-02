Tag der Kinderhospizarbeit: „Beeke-Löwen“ lassen Napoleonseiche in Westerholz erstrahlen

Von: Lars Warnecke

Unter der Napoleonseiche: Ortsbürgermeister Wolfgang Kirschstein (l.) und „Beeke-Löwe“ Thomas Voß mit dem grünen Band. Das soll am Tag der Kinderhospizarbeit Hoffnung symbolisieren. © Warnecke

Hoffnungsvoll grün erstrahlt es am bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit wieder in der Gemeinde Scheeßel. Erstmals wird auch ein Naturdenkmal in Westerholz illuminiert.

Westerholz – Es ist kalt auf dem Bullerberg bei Westerholz. Bitterkalt. Trotzdem haben sich Thomas Voß und Wolfgang Kirschstein unter der Napoleonseiche eingefunden – und das nicht zufällig. Erstrahlt das weithin sichtbare Naturdenkmal in der Abendsonne noch in sattem Rot, soll es am Freitag nach Einbruch der Dunkelheit Grün sein. Die Farbe, sagt Voss, sei schließlich auch als Zeichen der Hoffnung und Solidarität zu verstehen.

Und genau da kommen der Scheeßeler und seine Frau Ilse-Marie ins Spiel: Beide sind bekanntlich Begründer der „Beeke-Löwen“, des örtlichen Unterstützerkreises für das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke. Dessen Hauptanliegen: Aufmerksam machen auf die Situation von Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen – und das seit etlichen Jahren schon auf unermüdliche Weise. Voß weiß: „Nach wie vor neigen Menschen dazu, Themen wie Tod und Trauer zu verdrängen. Noch schwerer fällt der Umgang damit, wenn es um noch ganz junge Menschen geht.“ Viele würden dann einfach „die Klappe ganz fest runterziehen und auf Abstand gehen“. Deshalb begebe sich sein Kreis auch immer wieder an die Öffentlichkeit, führe diverse Aktionen durch. „Unsere ehrenamtliche Arbeit geht weiter – das ganz bestimmt!“

Warum nun ausgerechnet die jahrhundertealte Eiche auserkoren wurde, im Rahmen einer gut halbstündigen Lichtshow in hoffnungsvoller Farbe zu erstrahlen? Am 10. Februar findet wieder der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit statt. Und wie in den Vorjahren auch, nehmen die „Beeke-Löwen“ dieses Datum einmal mehr zum Anlass, ein Zeichen zu setzen – nicht nur auf dem Bullerberg, sondern auch, das kennt man schon, auf dem Kirchplatz unter der Linde (mit Trompetensignal) sowie, verbunden mit einem kleinen Laternenumzug, vor der Beekeschule.

Er sei jedenfalls sofort dabei gewesen, als die Unterstützer die Idee mit der Eiche an ihn herangetragen hätten, sagt Wolfgang Kirschstein, der Westerholzer Ortsbürgermeister. „So eine Aktion kann man ja auch wunderbar hier machen – der Baum ist immerhin kreisweit bekannt.“ Eine Aktion, die Bobby Meyer ersonnen habe, wie Thomas Voß erklärt. „Wir beide kennen uns schon lange über die Veranstaltungsreihe ,Talkin ‘bout my Generation‘, die ich musikalisch mit Gitarre und Gesang begleiten darf.“ Meyer sei es ebenfalls, der seit jeher auch die LED-Scheinwerfer zur Verfügung stellen würde. „Die haben ordentlich Power!“

Dass dafür auch verlässlich der Strom fließen kann, ist Heino Dreyer zu verdanken – der Westerholzer stellt für den Aktionszeitraum ein leistungsfähiges Aggregat zur Verfügung. „Er hat sich gleich angeboten“, freut sich Kirschstein.

Und auch bei Klaus-Dieter Gehrken, dem Eigentümer der Eiche, sei er sofort auf offene Ohren gestoßen. „Ich habe getan, was ich tun konnte, um zum Gelingen der Illumination beizutragen“, meint der Ortsbürgermeister. So sei im Dorf inzwischen auch ein Laufzettel an alle Haushalte verteilt worden, um werbewirksam auf die Aktion hinzuweisen.

Er und Voß sind guter Dinge, dass sich gegen 19 Uhr zahlreiche Menschen vor dem Naturdenkmal einfinden werden, um gemeinsam ihre Solidarität zu zeigen. „Was ich im Vorfeld schon erfahren habe: Viele finden diese Idee auch wirklich einzigartig“, so der „Beeke-Löwe“. Dabei sei es gerade das noch laubfreie Astwerk, welches das Schauspiel gut zur Geltung bringen würde. „Die Gestalt der Baumkrone, die sich ja nur wegen des freien Standortes so ausformen konnte, wird im Licht wirklich imposant erscheinen“, ist Thomas Voß, selbst ein bekennender „Natur-Freak“, überzeugt.

Worauf er und seine Mitstreiter schon jetzt hinarbeiten: Am Samstag, 26. August, soll in Ostervesede, auf dem Backobengelände hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, ein Kronkorkenfest über die Bühne gehen – und damit die im vergangenen Jahr in der Region gestartete Sammelkampagne zum Generieren von Spendengeldern für das Syker Hospiz ihren offiziellen Abschluss finden. „Es wird ein Rahmenprogramm mit Musik und einem Vortrag geben“, verrät Voss. Auch sei angedacht, ein oder zwei Jugendliche, die selbst von einer tödlichen Krankheit betroffen seien, für das Fest zu gewinnen – „damit die einfach mal freiweg erzählen können, warum sie die Einrichtung toll finden.“

Zum Ablauf An insgesamt drei Standorten in der Gemeinde Scheeßel finden am Tag der Kinderhospizarbeit Aktionen statt, zu denen die Öffentlichkeit eingeladen ist. Ab 17 Uhr werden die „Beeke-Löwen“ auf dem Kirchplatz im Kernort mit einem Trompetensignal auf den Tag aufmerksam machen. Weiter geht‘s gegen 17.30 Uhr mit einem Laternenumzug zur Beekeschule. Um 19 Uhr beginnt die Licht-Illumination auf dem Westerholzer Bullerberg.