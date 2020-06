Grüne wollen gegen Abbiegespuren stimmen

Scheeßeler Ratsfraktion bezieht zum geplanten Kreuzungsausbau am Fuhrenkamp Stellung

Scheeßel – Wie auch immer die Beschlussempfehlung nach der Pattsituation im Scheeßeler Bau- und Planungsausschuss in Sachen Kreuzungsausbau am Fuhrenkamp nun lauten wird – die Grünenfraktion wird nicht für eine der beiden möglichen Abbiegevarianten plädieren. „Es geht bei dieser Empfehlung ganz besonders darum, eine der beiden Varianten zu beschließen, was CDU und SPD nicht geschafft haben“, lässt Fraktionsvorsitzender Arthur Lempert wissen. „Die Kontroversen traten offen zutage – und was noch dramatischer war, ist der Beschluss für eine verkürzte Auslegung und Öffentlichkeitsbeteiligung.“ Dies habe er schon massiv in der Sitzung als undemokratisch kritisiert. „Untermauert werden meine Aussagen durch die Aarhus-Konventionen. Diese wurden von der Bundesregierung ratifiziert und regeln sehr klar die Rechte der Bürger hinsichtlich Maßnahmen, bei denen es um den Umweltschutz geht.“ Das, so Lempert, sei durch die Abholzung von mindestens 45 alten Bäumen im Scheeßeler Fall gegeben – vor allem die Öffentlichkeitsbeteiligung im Umweltschutz komme bei dem Projekt zum Tragen. „Denn unsere Bürger haben eben nicht ausreichend Möglichkeit, sich zu informieren, und es kommt durch die Fällung des alten, klimarelevanten Baumbestandes zu erheblichen negativen Einflüssen auf die Umwelt“, so der Fraktionschef.