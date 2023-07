Büroflächen in Scheeßel sind wenig gefragt

Von: Judith Tausendfreund

In Scheeßel stehen Großraumbüros leer, eine Vermietung ist schwierig. Wie kann man die vorhandenen Flächen gut nutzen und den Kernort attraktiver gestalten, darüber machen sich gleich mehrere Akteure Gedanken.

Scheeßel – Hans-Peter Schröder, Immobilienmakler im Beeke-Ort, kennt sich aus. Mit Immobilien, aber auch mit dem Standort Scheeßel. Mit Blick auf die Vermietung von Büroräumen weiß er eines: „Es ist nicht so einfach im Moment“. Zu gering ist die Nachfrage, vor allem die etwas größeren Büroräume im Ort sind wohl – leider – wenig gefragt.

Seit etwa zwei Jahren versucht er, einen Mieter für die 537 Quadratmeter Bürofläche an der Bahnhofstraße zu vermieten. Nach seiner Erfahrung ist Scheeßel eher ein Ort, in dem man lebt, weniger ein Ort, in dem man arbeitet. Aber nicht jede Immobilie lässt sich zum Wohnraum umwandeln. Die Folge ist klar: Die Räume stehen leer. Auch an der Zevener Straße ist ein 75 Quadratmeter großer Raum zu haben: „Ab sofort zu vermieten“, steht auf dem Zettel, der am Fenster klebt. Wer allerdings die angegebene Telefonnummer wählt, kommt nicht wirklich weiter, der Teilnehmer ist aktuell nicht zu erreichen, lautet eine Bandansage. Doch offensichtlich ist auch hier die Nachfrage gering, denn der Leerstand besteht schon länger. Was also tun mit den nicht genutzten Immobilien, die wenig zur Attraktivität des Ortes beitragen?

Karsten Lüdemann, erster Vorsitzender des Gewerbe- und Verkehrsvereins Scheeßel (GVS) und ebenfalls Immobilienmakler, beschäftigt sich immer mal wieder mit dem Thema. „Das Phänomen ist für Scheeßel ja nicht gänzlich neu, nach meinem Eindruck geht’s im Moment auch. Vor zehn Jahren war es schlimmer.“ Dennoch sieht Lüdemann die Probleme. Der Bereich der Bahnhofstraße sei generell für Geschäftsleute nicht mehr attraktiv. Vielleicht könnte man Dienstleister überzeugen, sich dort anzusiedeln. „Es gibt viele inhabergeführte Geschäfte, einige haben noch keine Nachfolger“, beschreibt er. Möglicherweise kommen absehbar auch mal wieder mehr Handwerksbetriebe in den Ort, überlegt er. Es sei ganz schwer einzuschätzen, wie sich Scheeßel wohl in zehn Jahren weiterentwickele. Gerade daher begrüße er das Marketingkonzept, welches von der Gemeinde für den Ort entwickelt wird. Er verspricht sich durchaus einiges davon. Es soll wieder mehr attraktive Anlaufstellen in Scheeßel geben. „Es geht ja vor allem um Quartiere zum Wohlfühlen“, beschreibt er eine Idee hinter dem Konzept. Da eben der klassische inhabergeführte Einzelhandel fehle, auch Kneipen fehlen, stehe vor allem die Frage im Raum, wo man sich im Kernort aufhalten möchte. „Wir haben im Moment in vielen Straßen wenig Aufenthaltsqualität. Die ist aber das A und O“, so Lüdemann.

Das lässt sich schnell und einfach ausprobieren: Wer zum Beispiel an der Eisdiele an der Bremer Straße anhält, merkt, dass das Eis hier schmeckt. Doch zwischen Stau und Lastwagenverkehr mal schnell die Delikatesse verspeisen, macht dennoch wenig Spaß. „Es fehlt generell im Ort ein Café zum Sitzen“, findet Lüdemann. Ein Treffpunkt, am besten mit kleinen Snacks, schwebt ihm vor.

Anregungen durch das Marketingkonzept

Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) freut sich auf die Anstöße, die durch das Marketingkonzept kommen. „2017 wurde ein Einzelhandelskonzept entwickelt, doch durch die Pandemie hat sich das Einkaufsverhalten der Menschen stark verändert“, weiß sie. Der Fokus liege bei dem jetzigen Konzept auf die attraktive Gestaltung des Orts und tatsächlich vor allem auf der Aufenthaltsqualität. „Beispielsweise wissen wir, dass viele Jugendliche nach der Schule zum Combi laufen und sich dort etwas zu essen holen – die würden sich sicher freuen, wenn sie eine passende Sitzgelegenheit bekommen.“ Auf mehreren Spaziergängen wurden die Interessen von verschiedenen Zielgruppen abgefragt. „Die Wahrnehmung der Jugendlichen ist eine ganz andere als die der Senioren.“ So haben die Jugendlichen zum Beispiel eine Chill-Lounge zum Abhängen im Rathauspark vorgeschlagen, die Älteren sehen vor allem die fehlende Barrierefreiheit an manchen Stellen.

Kein Konzept für die Schublade

Nun gilt es, die Ideen zu sammeln und am Ende umzusetzen. Allerdings gehören der Gemeinde nicht alle Flächen und ohnehin muss ja noch die Kostenfrage geklärt werden. „Wir wollen kein Konzept für die Schublade“, betont Jungemann. Die politische Entscheidung, wie mit dem Konzept umgegangen wird, muss noch kommen. Jungemann würde sich einen „Kümmerer“ wünschen, jemand, der sich das Projekt vornimmt und dran bleibt, ohne anderen etwas vorzuschreiben. Schon jetzt seien sehr gute Anregungen auf den Tisch gekommen. Ein weiterer Aspekt, der die Aufenthaltsqualität im Ort fördern kann, ist die Frage nach Veranstaltungen. Seien es solche großen Events wie jetzt das Beekefestival, seien es die „Come together“-Veranstaltungen des GVS. „Wir wollen die unterschiedlichen Veranstaltungen noch besser zusammenbringen, Ideen verknüpfen und auch so mehr Anreize schaffen, sich in Scheeßel wohlzufühlen“, stellt sie sich vor. Nach der Sommerpause wird das Marketingkonzept den politischen Gremien vorgestellt, dann kann es daran gehen, die Empfehlungen umzusetzen. Und wer weiß, vielleicht werden dann die leerstehenden Büros über kurz oder lang doch noch vermietet.