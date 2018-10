Westervesede - Von Lars Warnecke. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für das Dorf – so lässt sich das, was der Ortsrat Westervesede in seiner Sitzung am Montagabend im Gashaus Grobrügge auf den Weg gebracht hat, wohl am besten umschreiben. Mit dem Aufstellungsbeschluss für das Wohnbaugebiet „Bargfelde“, dem das Gremium erwartungsgemäß einstimmig grünes Licht erteilte, nimmt das Vorhaben nun ganz konkrete Form an.

Kein Platz blieb frei im Saal, als Ortsbürgermeister Ralf Jürges den Tagesordnungspunkt aufrief. Und das Publikumsinteresse, vor allem das der jüngeren Einwohner, zeigte deutlich auf: Der Bedarf an Wohnbauland unter eben dieser Generation ist groß. Das war der Gemeinde natürlich nicht verborgen geblieben. Sie hat das bisher landwirtschaftlich genutzte Areal, östlich an der Straße Tavenhorn und nördlich vom Westerveseder Friedhof gelegen, aufgekauft. Sie wird das Baugebiet, welches ausschließlich der dörflichen Eigenentwicklung dienen soll, erschließen und später auch die Vermarktung der 29 vorgesehenen Grundstücke in die Hand nehmen.

„Ich freue mich jedenfalls, dass wir endlich mit einer Bauleitplanung beginnen können“, so Gemeindechefin Käthe Dittmer-Scheele (CDU), die angab, dass es sich bei dem, was Städteplanerin Kerstin Oesterling im weiteren Verlauf vorstellte, lediglich um einen mit der Verwaltung abgestimmten Vorentwurf handeln würde. Demnach hätten sowohl der Ortsrat als auch später die Gremien im Gemeinderat noch jede Menge Spielraum, ihre Vorstellungen zu dem Projekt vorzutragen. Allerdings machte die Bürgermeisterin auch keinen Hehl daraus, dass so ein Bauleitplanverfahren seine Zeit in Anspruch nehmen werde – mindestens eineinhalb Jahre. „Wir wollen es aber so schnell wie möglich durchbekommen, dass es dann auch kommunales Bauland ist.“

Oesterling äußerte, dass mit einem bereits eingeholten Geruchsgutachten sowie einer in Auftrag gegebenen Bodenbewertung schon „viel am Laufen“ sei. „Beim anstehenden Scoping-Termin mit Behörden und Trägern öffentlicher Belange kann es sein, dass wir von außen noch Input bekommen.“ Ebenso müsse der Flächennutzungsplan in einem Parallelverfahren geändert werden. Nachfolgende Schritte seien die Erarbeitung des eigentlichen B-Planes, welcher dann öffentlich ausgelegt werde sowie weitere politische Gespräche.

Gerade durch das Geruchsgutachten sei das etwa mehr als drei Hektar große, am Dorfrand befindliche Areal als einziges für eine Wohnbebauung in Frage kommendes ermittelt worden. Oesterling: „Es gibt tatsächlich noch weitere potenzielle Flächen, die aber zu dicht an landwirtschaftlichen Betrieben liegen und für eine Entwicklung so nicht geeignet waren.“ Auch habe man Baulücken im Ort abgefragt, die aber öffentlich nicht zur Verfügung stehen würden, sondern weiterhin privat genutzt werden sollen.

Was die Dimension der einzelnen Baugrundstücke anbelangt, sollen diese eine Mindestgröße von 700 Quadratmetern aufweisen – „das ist aber nicht starr, die können nach Bedarf noch zugeschnitten werden“, so die Planerin. Entwickelt sollen im „Bargfelde“ ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser in eingeschossiger Bauweise – und zwar in zwei Abschnitten: „Wenn 80 Prozent im ersten Bauabschnitt dicht sind, kann es mit Teil zwei weitergehen.“ Ohnehin, machte Oesterling deutlich, würde sich der Landkreis „sehr schwer damit tun, wenn man bis zu 30 Baugrundstücke auf einen Schlag für so ein Dorf entwickeln will“.

Erschlossen würden die Grundstücke als Ring, allerdings hätten Fußgänger und Radfahrer später die Möglichkeit, über einen Stichweg in die freie Landschaft zu gelangen. Da es sich um ein allgemeines Wohngebiet handeln würde, seien auch kleinere Geschäfte zulässig, wie ein Friseursalon zum Beispiel.

Ob 29 Grundstücke im „Bargfelde“ überhaupt Platz finden würden, wenn es Häuslebauern gestattet sei, die Flächen auch zu variieren, wollte Ortsratsmitglied Silvia Huch zum Ende hin wissen. „Nach meiner Empfehlung sollte es im Interesse sein, zwar nicht ganz kleine Grundstücke zu haben, aber wegen des Bedarfs eine möglichst große Anzahl zur Verfügung zu stellen“, entgegnete Dittmer-Scheele. Was die Verwaltungschefin zu bedenken gab: „Wir haben überall in der Gemeinde Liegenschaften, die mitunter nur noch von einer Person bewohnt werden. Dass künftig auch mehr Bestandsbauten auf den Markt kommen, wird sich vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auch noch weiter verstärken.“ Also müsse man aufpassen, „dass man nicht zu viel Neues entwickelt, weil die Bestandsbauten nachher nicht mehr interessant sind – dann hätte man einen löchrigen Käse, dann ist insgesamt der Ort nicht mehr attraktiv“. Hier gelte es, insgesamt die Balance zu halten.

Und noch etwas ließ die Bürgermeisterin in diesem Zusammenhang wissen: In den späteren Kaufverträgen werde die Gemeinde Bauverpflichtungen festsetzen, sodass „niemand ein Grundstück kaufen kann, um es dann für ein paar Jahre beiseitezulegen“. Im Kernort Scheeßel beispielsweise gelte beim kommunalen Bauland ein Verpflichtungszeitraum von drei Jahren. „Wenn der von den Käufern nicht eingehalten wird, fällt das Grundstück wieder zurück an die Gemeinde.“