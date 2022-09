Große Pläne für Stahmleder-Standort: Bremer Investoren wollen in Scheeßel Wohn- und Geschäftshaus errichten

+ © - Sie möchten für Scheeßel einen baulichen Hingucker schaffen: Marcel Lettmann (l.) und Frank Künneke mit den Entwürfen für das von ihnen geplante Wohn- und Geschäftshaus. Fotos Warnecke/Heyne © -

Die ehemalige Gaststätte Stahmleder in Scheeßel ist verkauft – an zwei Investoren aus Bremen. Sie wollen das alte, marode Fachwerkhaus an der Großen Straße abreißen lassen, um dort ein städtebaulich attraktives Wohn- und Geschäftshaus zu errichten.

Scheeßel – Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Das ist auch Frank Künneke (49) und Marcel Lettmann (51) klar. Aber: Mit den Entwürfen, die sie vor sich ausgebreitet haben, werden, sollten sie denn tatsächlich realisiert werden, die meisten Leute gut leben können. Davon ist das Duo jedenfalls überzeugt. Was die kreativen Ergüsse eines von ihnen beauftragten Architekten zeigen? Einen dreigeschossigen Gebäudekomplex mit abgesetzter Fassade und rötlich-braunem Klinker. Der soll im Beeke-Ort einmal an prominenter Stelle stehen – dort, wo jahrzehntelang Scheeßeler Gastronomiegeschichte geschrieben wurde.

Die Rede ist von der Gaststätte Stahmleder. Die ist bekanntlich schon selbst Geschichte – im vergangenen Jahr war Schluss. Die leer stehende Immobilie, deren Fachwerk in Teilen noch von 1894, dem Entstehungsjahr, stammt, wurde zum Kauf angeboten. Zugeschlagen haben Künneke und Lettmann. Seit Ende 2021 sind die „Bestandserhalter“, wie sie sich selbst nennen, die neuen Eigentümer. „Professionelle Projektentwickler, die etwas aufkaufen und wieder auf den Markt schieben, das sind wir nicht“, betont Lettmann. „Wir wollen das im Bestand halten.“ Er und sein Kompagnon betreiben die Hanseatische Immobilienhandlung Projekt GmbH – nebenberuflich. Ihren Sitz hat die 2018 gegründete Firma nicht in Scheeßel, auch nicht im Landkreis, sondern in Bremen-Oberneuland. Dort, im Büro, hocken die zwei Geschäftspartner mit der Presse an einem Tisch und wollen informieren – über das, was sie sich für den Filet-Standort an der Großen Straße vorstellen. „Unser städtebaulicher Anspruch ist bei dieser super Lage auf alle Fälle sehr hoch“, meint Künneke, der eine PR-Agentur betreibt. Da habe man schon eine gewisse Verantwortung mitgekauft. Zu welchem Preis, darüber schweigt sich das Duo aus.

+ Seit letztem Jahr steht die ehemalighe Stahmleder-Gaststätte leer. Das Gebäude ist komplett baufällig. © -

Fakt ist: Um die Pläne zu verwirklichen, muss das jetzige Gebäude, eingebettet zwischen der Diakonie-Sozialstation und dem Kolkmann-Geschäft, mitsamt seinen Grundmauern abgerissen werden. Das Okay haben die Investoren sich von der Denkmalschutzbehörde schon eingeholt. Zu marode, befanden selbst die Gutachter, sei der Zustand des Altbaus, als dass das Gemäuer noch irgendwie erhalten werden müsste. Lettmann: „Das Thema hat sich komplett erledigt.“

Wann sich auf dem rund 791 Quadratmeter großen Areal, das direkt an das der Kirchengemeinde anschließt, etwas tut? Die Herren wissen es selbst nicht so genau. Angepeilt, sagen sie, sei ein Baubeginn im Frühjahr/Sommer 2024. „Alles steht und fällt aber mit den Stellplätzen“, verdeutlicht Investmentmakler Lettmann. Die könnten nämlich aller Voraussicht nach nicht in der Anzahl gebaut werden, wie man sie baurechtlich beim Landkreis nachweisen müsste. „Darauf hat uns die Gemeinde in den sonst sehr konstruktiven Gesprächen immer wieder hingewiesen.“ 18 bis 25 Parkplätze müssten in Anbetracht des Baukörpers und seiner späteren Bestimmung als Wohn- und Geschäftshaus entstehen. „Das Gebäude muss aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ja auch ein gewisses Volumen haben“, sagt der 49-Jährige. Außerdem solle der Neubau etwas her machen – eben aus städtebaulicher Sicht. Und sein Kollege ergänzt: „Zwar wollen wir für 800 000 Euro noch zusätzlich eine Tiefgarage bauen – damit bekäme man aber auch nicht alle Stellplätze nachgewiesen. Dieses Thema, machen beide deutlich, könnte tatsächlich noch ein Knackpunkt werden. „Es wäre der Punkt, wo wir sagen müssten, dass wir auch nicht zaubern können, da wären wir raus.“ Thema könnte es vielleicht noch sein, eine Etage wegzunehmen, um so den Bauantrag genehmigt zu bekommen. „Aber eigentlich möchten wir es gerne schon so machen, wie wir uns das vorgestellt haben – ich glaube, dass wir da noch eine Lösung finden werden.“

+ Kein Klotz, sondern architektonisch aufgelockert: der Neubau als 3D-Modell. © -

Die Gemeinde war übrigens nicht die einzige, mit der sich die Investoren schon zum Ideenaustausch getroffen haben. Auch mit der Kirche und dem Gewerbeverein sind im Hintergrund bereits Gespräche geführt worden. Und siehe da: „Grundsätzlich gefallen die Entwürfe allen“, sagt Marcel Lettmann. Nur konkrete Wünsche, welche Art von Gewerbe in den Neubau denn später Einzug halten könnte, hätten die Parteien nicht vorgetragen – mit einer Ausnahme: „Beim ersten Gespräch mit der Verwaltung hieß es, eine Gastronomie wäre wieder toll.“ Da sei man wirklich offen, betont Frank Künneke. „Es kann ja auch ein Arzt, Steuerberater oder Rechtsanwalt sein – wenn jemand mit einer Nutzungsmöglichkeit kommt, dann können wir weiterhin natürlich gerne darüber reden.“

Und falls man gar nicht beim Projekt weiterkommen sollte? „Zur Not könnten wir unsere Pläne auch noch zwei, drei Jahre liegenlassen“, meint Lettmann. Und der 51-Jährige fügt hinzu: „Unser Vorteil ist: Wir sehen das angesichts der derzeit enorm hohen Baukosten relativ entspannt.“