Große Pause wegen Corona

Bei der Original Scheeßeler Trachtengruppe liegt der Vereinsbetrieb auf Eis

+ Auszeit für die „Scheeßeler Bunten“: So vergnügt, wie hier bei einem Auftritt auf dem Meyerhof, können die Mitglieder der Original Scheeßeler Trachtengruppe ihrer tänzerischen Leidenschaft gerade nicht frönen. Fotos: Warnecke/heyne

Scheeßel – Über eine Großveranstaltung zu berichten, die wegen Corona nicht stattfinden kann, das ist eigentlich kaum noch der Rede wert. Oder doch? Einen Verein aus Scheeßel trifft es in der Krise jedenfalls gleich doppelt hart: die Original Scheeßeler Trachtengruppe. Sei die Absage des Trachtensommers, der in diesem Jahr in abgespeckter Form als Kinderfest geplant war, zwar schade, aber nun mal unvermeidlich gewesen, wie Vorsitzende Katrin Klee sagt, sehe es für den laufenden Vereinsbetrieb schon ernüchternder aus. Denn die Scheeßeler Bunten, niederdeutsche Volkstänze, wie sie schon vor weit mehr als 100 Jahren im Kirchspiel populär waren, die gehören bei den Brauchtumspflegern einfach dazu.