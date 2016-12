Weihnachtskonzert der Eichenschule: Große Momente und Abschiedstränen

St.-Lucas-Kirche in Scheeßel

Der große Chor begeisterte wie gewohnt mit Präzision, feiner Intonation und schöner Dynamik.

Scheeßel - Das Weihnachtskonzert der Eichenschule – das sind lange Schlangen noch vor Einlassbeginn, ein Abend in Schwarz-Weiß (und ein bisschen Rot), das sind Geigen, Stimmbänder und Boom-Whacker, Lehrer, die einträchtig mit ihren Schülern im Chor singen, Ehemalige, die auf Kommando auf die Bühne stürmen und der Kleinste, der den Großen den Takt vorgibt. Das sind aber auch große Momente und Abschiedstränen für diejenigen, die meist gleich mehreren AGs viele Jahre die Treue gehalten haben und nun wissen, dass dies das „große Finale“ ihrer musikalischen Laufbahn an der Eichenschule bedeutet.

All das erlebten die Besucher am Freitagabend beim Weihnachtskonzert in der voll besetzten St.-Lucas-Kirche. Trotz eines knackig-kurzen Halbjahres hatten gleich sechs Ensembles mit ihren Leitern wieder für den musikalischen Höhepunkt des Jahres erarbeitet.

So stimmte der Unterstufenchor unter Leitung von Esther Vollmer-Eicken im feierlichen Intro aus drei Stücken hellen, glockenklaren Stimmen auf eineinhalb Stunden geballte Musik ein; schon hier fiel auf, wie umsichtig die solistischen Fähigkeiten einzelner Instrumentalisten im Laufe des Abends immer wieder eingesetzt wurden. Etwa von Catalina Krüger am Klavier, Franziska Meyer und Laura Heuer am Cello oder Helene Wischmann, die das plattdeutsche „Dat Joar geit to Ind“, einem besinnlichen Lied des Unterstufenchors aus der Feder von Rolf Zuckowski, an der Tenorflöte um samtweiche Einwürfe bereicherte.

Der gut vorbereitete Instrumentalkreis durfte sich nicht nur über ein deutliches Dirigat seiner Leiterin Nora Mankiewicz freuen, sondern auch über zwei Arrangements aus ihrer Feder. Mitreißend: das flotte „Rhythmic Rondo“, in dem das Schlagwerk für Schwung sorgte. Eher von den Streichern dominiert wurde Glucks anspruchsvolle Sinfonie in G-Dur mit stimmiger Intonation und gut aufgebauten Spannungsbögen vor allem im finalen Presto. Dass auch die klassischen Stücke abgefeiert wurden, als hätte Rammstein gerade eine Pyroshow gezündet, erfüllte die Musiklehrerin sichtlich mit Stolz – zu Recht. Als Selbstgänger in Sachen Stimmung entpuppten sich auch in diesem Jahr die Rhythmiker von Sticks ‘n‘ Drums mit ihren Boomwhackern.

Weihnachtskonzert der Eichenschule Zur Fotostrecke

Emotional wurde es nicht erst beim feierlichen Einmarsch des großen Chors und „Es ist ein Ros entsprungen“. Auch in der 18. Auflage ließen sich nach dezentem Hinweis von Chorleiter Martin Crome die „Geister der Vergangenheit“ auf die Bühne beschwören: Rund ein Dutzend ehemaliger Schüler und Lehrer entern die Bühne. Bereits zuvor hatte Mankiewicz bei einem Traditional eines Cello-Ensembles mit Violine mit Laura Heuer und Calvin Schröder von zwei langjährigen musikalischen Begleitern Abschied nehmen müssen – da blieb nicht jedes Auge trocken.

Neben eher besinnlicher älterer Musikliteratur wie Taveners „The Lamb“ oder Stopfords „Lully, Lullay“ des Chors durfte auch Modernes nicht fehlen: Schön umgesetzt wurde „Clocks“ von Coldplay in einer rein instrumentalen Version – und im großen Finale aller Beteiligten wurde mit „It´s Christmas Time again“ nicht nur der Geist einer fröhlichen Familienweihnacht heraufbeschworen, sondern auch der der Boybands, nämlich der Backstreet Boys.

