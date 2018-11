Angelika Milster begeistert der in St.-Lucas-Kirche

Scheeßel - Eine imposante Erscheinung ist sie noch immer, die Grand Dame mit wasserstoffblondierter Hochsteckfrisur und langem schwarzen Mantel, die am Samstagabend den roten Teppich zum Podest in der St.-Lucas-Kirche emporsteigt. Und auch mit 66 Jahren liebt der mit „Cats“ berühmt gewordene Musicalstar die großen Gefühle und Gesten – und das Publikum Angelika Milster. 200 Fans aus ganz Norddeutschland haben sich versammelt, um eineinhalb Stunden lang unter dem Titel „Hoffnung“ in Songs von „Sag mir, wo die Blumen sind“ über „Somewhere over the Rainbow“ bis zu Rudolf Schocks „In mir klingt ein Lied“ zu schwelgen.

Milster liebt die Musik, egal, welches Genre, „Hauptsache Gefühl“ – bis auf Schönberg. Über den darf man sich schon mal mit Grimassen lustig machen. Das ist konsensfähig, genauso wie die Allgemeinplätze in den Ansagen. Krieg: etwas für Geldmacher. Der Hunger in Afrika und der deutsche Spendengeiz: schlimm. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Viel einfacher ist es, sich an den noch immer mit beachtlicher Präsenz – auch stimmlich – und vor allem der klugen, reduzierten Orgelbegleitung von Jürgen Grimm, besonders in seinen seltenen Soli wie beim angeswingten „Somewhere over the Rainbow“ zu erfreuen. Sicherlich: Der Streifzug durch die Genres mit einem Hang zum Bombast und immer am Anschlag gelingt mal mehr, mal weniger – Musical und Chansons liegen der Milster wesentlich mehr als Klassik und Arien. Gerade für die wird die einstige „Elfjährige, die in der elterlichen Wohnung Puccini trällerte und später Tenor am Wiener Opernhaus werden wollte“ jedoch gefeiert.

Beim Cats-Hit „Mondlicht“ (Memories) wird noch einmal deutlich, warum sie gerade hiermit bekannt geworden ist: Der Song scheint ihr wie auf den Leib geschneidert – beim nachfolgenden „Can you feel the Love tonight“ aus dem König der Löwen ist nach so viel Verausgabung leider der Dampf raus. Macht nichts: Die Liebe der Fans an diesem Abend ist ihr gewiss, auch wenn sie zu Anfang mit Zeilen wie „Wenn einer tritt, bin ich es“ auch ihre kratzbürstige Seite gezeigt hat. Die nimmt man der Diva spätestens nach ihrem Anraunzer eines Fotografen ab, der nicht auf ihrer Schokoladenseite stand. Wenn die Milster Edith Piaf verehrt, „weil sie Menschen mit ihrer Stimme umarmt“, legt sie einen Finger in die Wunde: Trotz demonstrativer Publikumsnähe bleibt sie ein Stück unnahbar. Umso dankbarer werden später Autogramme gejagt. Petra und Reinhard Meyer sind eigens aus Bremen angereist: „Einfach unglaublich, diese Stimme“. Ganz nach dem vorhin zu „Amazing Grace“ eingedeutschten Motto: „Ein schöner Tag“ – und das finden hier die meisten.

