Grandiose Naturerlebnisse in Alaska

Westervesede - Von Ursula Ujen. Dass der Deepener Ralf Schröder seinen Urlaub nicht unbedingt auf Mallorca verbringt, sondern eher ungewöhnliche Reiseziele bevorzugt, wissen die Westerveseder Senioren ja bereits – schließlich führte ihn seine vorletzte Reise nach Kambodscha. Da passte es, dass eine Freundin von ihm unbedingt mal nach Alaska wollte. Schnell fand sich ein vierköpfiges Reiseteam – und schon saß man zusammen und legte die Reiseroute fest, buchte Schiffspassagen und reservierte Hotels. Mit viel Hintergrundwissen nahm er nunmehr die Senioren mit auf eine visuelle Reise seiner knapp vierwöchigen Tour in die Welt der Goldgräber und Gletscher – besonders gut kam bei den Gästen im Dorfgemeinschaftshaus an, dass er seine Erlebnisse auf Plattdeutsch schilderte.

„Die Anreise zum anderen Ende der Welt dauerte zum Glück nur eine gute Viertelstunde“, berichtete Schröder mit einem Augenzwinkern. „Ich bin am 15. Juni 2018 um 15.20 Uhr in Amsterdam losgeflogen und kam um 15.40 Uhr in Vancouver an – durch die Zeitverschiebung hatte sich der neunstündige Flug quasi erledigt.“ Bei Temperaturen von gut 20 Grad habe sich die Gruppe drei Tage Zeit zur Erkundung der malerisch zwischen Bergen und Meer gelegenen Stadt an der Westküste Kanadas genommen. Neben dem Besuch der Altstadt „Gastown“ sei ihm die Begehung der 70 Meter hohen Fußgängerhängebrücke, der Capilano Suspension Bridge, besonders nachhaltig in Erinnerung geblieben.

Während der siebentägigen Schiffstour ab Vancouver durch die Insidepassage folgte die Naturerlebnisreise durch Alaska: „Überwältigende, grandiose und nachhaltige Eindrücke, die ich so nicht erwartet habe“, so Schröder. „Die Schönheit der Naturlandschaft mit Fauna und Flora lässt einen innehalten und darüber nachdenken, wie zerbrechlich sie ist.“ Beim Anblick von Eisbären mit ihrem Nachwuchs, einer Gletscherwanderung oder Braunbären, die gemütlich am Flussufer auf das Eintreffen der wandernden Lachse warten, werde man automatisch zum Umweltschützer. Genauso erging es der Gruppe beim Whale Watching – Buckelwale als auch Orcas wurden gesichtet und bestaunt.

Beeindruckt zeigte sich Schröder auch vom „Kalben“ der Gletscher in der Glacier Bay – dem Abbrechen von Gletscherstücken, die praktisch im Viertelstundentakt ins Meer stürzen. Eine 14-tägige Pkw-Rundreise führte die Gruppe dann ab Whittier über Anchorage Richtung Norden ins Landesinnere und zurück zum Prinz-William-Sund nach Valdez.

Überall – selbst in den Städten – gab es Elche- und Rentier-Warnschilder. Auf ihrer Tour durch die weite Landschaft wurden dann tatsächlich auch welche gesichtet. Der Blick auf den höchsten Berg der USA, den 6 190 Meter hohen Denali (dem ehemaligen Mount McKinley) im ihm umgebenden Nationalpark, eine Wildwasser-Raftingtour, der Abstecher zu einer riesigen, alten Kupfermine in Kennicott und ein „erfolgreiches“ Probe-Goldwaschen in einer alten Goldmine waren weitere Höhepunkte.

Erstaunt registrierte das Quartett echte „No Shooting“-Schilder und im Supermarkt frei verkäufliche Gewehre und Munition. Auf Eskimos und Inuits – beide Volksstämme gibt es übrigens – traf die Gruppe beim Fischverkauf und bei einer großen Schlittenhunde-Station.

Nach vier Wochen ohne Zwischenfälle, aber mit unzähligen Reiseeindrücken im Gepäck, ging es dann für Schröder und seine drei Freunde auf den Rückflug ins heimische Deutschland.