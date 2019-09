Glück im Unglück bei Unfall auf der Bundesstraße  75

Glück im Unglück hatte am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Golf Kombi aus Bremen, nachdem er mit seinem Auto seitlich gegen einen Baum geprallt war. Dabei wurde der vordere Beifahrerbereich komplett eingedrückt. Der 38-Jährige wurde von Ersthelfern aus dem Wrack gezogen. Mit schweren Verletzungen wurde er per Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Unfall ereignete gegen 14.30 Uhr sich auf der B 75 zwischen Scheeßel und Veersebrück. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, sei der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Beim Versuch gegenzulenken, sei es zum Zusammenstoß mit dem Baum gekommen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam das Auto schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Foto: Warnecke