Sarah Trochemowitz: „Es gibt so gut wie kein Material“

Eor-Enkitok/Scheeßel - Von Ursula Ujen. Ein halbes Jahr trennen sie mehr als 10 000 Kilometer von ihrer Familie in Scheeßel. Doch durch ihren Internet-Blog „Mein Jahr in Kenia“ ist sie an der Beeke dennoch nicht aus der Welt: Die 19-jährige Sarah Trochemowitz hat sich nach dem Abitur für einen einjährigen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst an einer Grundschule in Kenia entschieden.

Nach dem Einführungsunterricht im großstädtischen Nairobi ging es für die Scheeßelerin in das kleine Dorf Eor-Enkitok. Während ihrer Tätigkeit in der dortigen Grundschule, in der 400 Kinder unterrichtet werden, reifte schnell der Gedanke: „Die Ausstattung an Unterrichtsmaterial und Sportgeräten ist so schlecht, wie kann hier die Situation verbessert werden und wie kann ich hier mit anpacken?“ Und so rief sie die Spendenaktion für die Eor-Enkitok Moi-Primary School ins Leben.

Frau Trochemowitz, wie entstand die Idee, nach Kenia zu gehen?

Sarah Trochemowitz: Schon seit vielen Jahren stand für mich fest: Nach dem Abi gehe ich für ein Jahr ins Ausland. Mich hat vor allem ein völlig „neuer“ Kulturkreis als der westliche, aus dem ich komme, interessiert. Ich wollte etwas machen, das ganz nah am Menschen dran ist – natürlich nicht als „großer Weltretter“, sondern mehr aktiv als helfende Hand mit interkulturellem Hintergrund. Am liebsten wollte ich in einer Gastfamilie leben, um so noch intensiver Land und Leute zu erleben. Nach vielen Recherchen und Bewerbungen habe ich mich schließlich für Kenia entschieden.

Was beinhaltete der Einführungsunterricht?

Trochemowitz: Nach einer zehntägigen Vorbereitung in Deutschland erfolgte in Nairobi eine dreitägige Einweisung in die Verhältnisse vor Ort – inklusive gesundheitlicher und sicherheitstechnischer Risiken sowie einem kleinen Crashkurs in der Landessprache Kisuaheli. „Karibu Kenia“ bedeutet Willkommen in Kenia – dieses Gefühl stellte sich sogleich bei mir ein.

Wie sind Sie untergebracht?

Trochemowitz: Ich wohne in dem kleinen Dorf Eor-Enkitok bei meinen Gasteltern, die beide Lehrer sind, in einer einfachen Holzhütte. Es muss Regenwasser gesammelt werden, aber es gibt seit sieben Jahren Strom, meistens jedenfalls. Aufgenommen wurde ich wie eine Tochter, aber ich aber auch Pflichten und muss bei der Feldarbeit oder beim Kochen helfen.

Sie haben den Massai-Namen „Nalotuesha“ erhalten, wie kam das?

Trochemowitz: Mein Gastvater ist ein Massai, und vom ihm habe ich den Massai-Namen bekommen. Nalotuesha bedeutet, dass es angefangen hat zu regnen, als ich ankam. Und für den Regen dankt man hier Gott. Allgemein spielt hier Religion eine viel größere Rolle als bei uns.

Was mögen Sie an Kenia und was ist Ihnen dort negativ aufgefallen?

Trochemowitz: Kenia ist ein Land mit starken Kontrasten – einerseits quirlige Großstädte mit modernem Zeitgeist, andererseits traditionelles Leben in weiter Landschaft. Dazu die überall sichtbare große Kluft zwischen Arm und Reich. Faszinierend ist die überwältigend schöne, vielfältige Natur. Aber das Land hat neben wirtschaftlichen auch große politische Probleme: 42 rivalisierende Massai-Stämme sorgen für Unruhen. Korruption und Ungerechtigkeit sind weit verbreitet.

Vermissen Sie etwas?

Trochemowitz: Eigentlich nicht, man muss sich halt darauf einstellen, dass Sachen wie Steckdosen, fließendes Wasser oder ein Elektroherd nicht verfügbar sind. Doch ja, Käse vermisse ich.

Wie können wir uns die Schule vorstellen, an der Sie tätig sind?

Trochemowitz: Zurzeit besuchen etwa 400 Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren die staatliche Moi-Primary, eine Grundschule. Sie stammen mehrheitlich aus den armen Verhältnissen der bäuerlichen Umgebung, und viele sind Aids-Waisen. Die Schule versucht, ihnen ein sicheres Lern- und Lebensumfeld zu bieten, um ihnen den Weg aus der Armut zu ermöglichen. Es gibt Hilfe, da allerdings vieles von oben gesteuert wird, geht das Meiste am tatsächlichen Bedarf vorbei. So wurden beispielsweise 70 Tablets geliefert – bei nur einer einzigen Steckdose. Es fehlt jedoch vor allem an der Grundausstattung, es gibt so gut wie kein Unterrichtsmaterial und schon gar keine Sportgeräte.

Seit wann läuft Ihre Spendenaktion, und konnten Sie schon direkt helfen?

Trochemowitz: Seit Beginn der Aktion im Januar sind tatsächlich schon 600 Euro zusammen gekommen, und zwar von Verwandten, Freunden und Gemeindemitgliedern. Dafür habe ich Schulmaterial, Fußbälle, Springseile und sogar eine Volleyball-Ausstattung besorgt. Außerdem habe ich Farbe gekauft und einen Schulraum damit gestrichen sowie mit dem Kauf von Büchern einen bescheidenen Grundstock für eine kleine Bücherei gelegt.

Wie kann man die Aktion unterstützen?

Trochemowitz: Wegen hoher Einfuhr- und Zollgebühren sind Geldspenden die effektivste Möglichkeit, zu helfen.

Wer die Spendenaktion unterstützen möchte, kann Sarah Trochemowitz über ihren Blog www.sarah.trochemowitz.de erreichen oder mit ihrem Vater Matthias unter der Telefonnummer 04263 /3637 beziehungsweise per E-Mail an matthias@trochemowitz.de Kontakt aufnehmen.