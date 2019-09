Gewerbeverein denkt „Bio“

Scheeßel – Diverse Themen werden beim monatlichen Stammtisch des Gewerbevereins Scheeßel (GVS) angerissen und in lockerem Rahmen erörtert – sogar erstaunlich viele, wenn man bedenkt, dass sich am Donnerstagabend gerade mal sechs Mitglieder zur geselligen Runde im Scheeßeler Hof eingefunden hatten. Wichtigstes Thema: die Förderung der Kundenbindung vor Ort. Einig war man sich bereits im Vorfeld darüber: Die Bonuskarte „Heimvorteil“, mit der zehn Stempel von lokalen Einzelhändlern mit einem Gutschein über zehn Euro belohnt wurden, hat nach acht Jahren ausgedient. Durchschnittlich nur 80 bis 90 Gutscheine seien eingelöst worden, vermeldete Gemeindevertreter Stefan Behrens, „das lohnt den Aufwand nicht“ – insbesondere mit dem Ausstieg der Tankstelle als einer der vier Hauptakteure. Ganz wegfallen sollen die Anreize zum Kauf vor Ort jedoch nicht, auch darin herrschte Konsens. Vorgestellt wurde ein neues System eines kommerziellen Anbieters, welches bereits bundesweit in rund 80 Gemeinden im Einsatz ist und auch die Bewerbung von besonderen Aktionen über Newsletter per E-Mail und die GVS-Website ermöglichen würde. Ein weiterer Vorteil: die auch als Geschenk geeignete Bonuskarte besteht nicht aus Plastik, sondern Maisstärke. „Somit ist sie vollständig biologisch abbaubar“, erklärte Karsten Lüdemann, der sich vorab im Namen der Mitglieder schlau gemacht hatte. Dem Vorteil der automatischen Pflege der sozialen Netzwerke Facebook und Instagram stünden allerdings hohe Einrichtungskosten gegenüber.

„Bio“ war auch das Schlagwort für den nächsten Scheeßel-Tag. Möglich, dass der GVS die Besucher am 30. August 2020 mit einem kleinen Geschenk in Form eines Biobaumwolle-Beutels mit aktualisiertem Logo überrascht. Eine Absage erteilte GVS-Vorsitzende Angelika Dorsch hingegen der Anfrage der Gemeinde, sich an der weltweiten „Earth Hour“ zu beteligen (wie von den Grünen beantragt) und am 28. März 2020 von 20.30 bis 21.30 Uhr die Beleuchtungen auszuschalten. „Die Zeiten, einfach nur Zeichen zu setzen, sind vorbei“, so die Bartelsdorferin. „Reine Symbolpolitik passt heute nicht mehr.“ Die Gemeinde selbst will laut Behrens dennoch an der Teilnahme festhalten und hofft auf die Beteiligung von Privathaushalten. Selbst könne man nur das Licht am Kreisel ausschalten, „die Straßenbeleuchtung ist sicherheitsrelevant und muss an bleiben“, so der allgemeine Stellvertreter der Bürgermeisterin.

Weiterhin in Planung ist die Fortführung des Formats „Come together“. Nach dem Erfolg der Auftaktveranstaltung sind drei Termine im Sommer angedacht, möglicherweise an unterschiedlichen Standorten im Ortskern. „Lokale Musiker zu finden, ist kein Problem – die Nachfrage, bei uns zu spielen, ist groß“, berichtete Dorsch. Derweil laufen auch Gespräche über eine Kooperation mit anderen örtlichen Organisationen.

Und auch in punkto Weihnachtsmarkt laufen die Planungen. „Natürlich müssen wir gucken, was angesichts des Rathaus-Umbaus überhaupt möglich ist“, so Lüdemann, der für die Planung verantwortlich zeichnet. Nach der positiven Resonanz im Vorjahr ausgeweitet werden soll der Kunsthandwerkermarkt. Dazu würden noch weitere Aussteller gesucht. „Interessenten können sich bei Angela Brinkmann in der Beeke-Manufaktur in der Großen Straße melden“, so Lüdemann. Derzeit denke man über eine Anpassung des Layouts nach, die auch eine weitere Belebung des Kirchvorplatzes unterstütze. hey