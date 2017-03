Ein getrübter Kuchengenuss

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Genehmigungen, Auflagen und Gesetze: Wer eine öffentliche Veranstaltung plant, muss an vieles denken. Zum Beispiel an Hygienevorschriften. Davon können die backfreudigen Damen vom Café Kis ein Liedchen singen. Regelmäßig kredenzen sie dem Publikum im Nötel-Haus Torten und Kuchen. Allerdings hat die Art des Anrichtens der süßen Speisen bisher nicht ganz die Erfordernisse erfüllt.

So sieht es jedenfalls das Kreis-Veterinäramt. Zwei Mal schon hatten die Ehrenamtlerinnen innerhalb weniger Wochen unerwarteten Besuch von einer Lebensmittelkontrolleurin – zuletzt Anfang März bei einer Autorenlesung mit dem Krimischriftsteller Chris Krause. Der Einwand der Fachfrau: Die auf einem Büfett platzierten Backwaren würden so nicht ganz der Hygienevorschrift entsprechen. Die hat nämlich zum Inhalt, dass auf Veranstaltungen, bei denen Publikum zugegen ist, Lebensmittel so präsentiert werden müssen, dass niemand aus Versehen draufspucken kann.

Tatsächlich, räumt Café-Kis-Mitverantwortliche Ursula Ujen ein, habe man beim Verkauf von Frankfurter Kranz und Co. bisweilen das Einfachheitsprinzip walten lassen. „Wenn es nach den Auflagen geht, müssten wir vor uns den Verkaufstresen haben und im Rücken die Kuchentische.“ So, sagt sie, hätte man sich aber ständig umdrehen müssen, um die Stücke den Gästen anzureichen. „Für uns eine doch recht umständliche Angelegenheit.“

Dennoch: Auf die etablierte Präsentation wollen die Damen auch in Zukunft nicht verzichten. Dafür muss nun jedoch ein Spuckschutz her. Der kommt aus dem Gasthaus Götze. „Dankenswerterweise will uns dessen Inhaber Bernd Braumüller kostenlos einen solchen, doch recht teuren Tresenaufsatz zur Verfügung stellen“, so Ujen, die demnächst mit ihren Mitstreiterinnen wohl nicht umhinkommen wird, noch einmal die „Schulbank“ zu drücken. Denn jeder, der öffentlich mit Speisen hantiert, egal ob Ehrenamtler oder nicht, muss einen Lehrgang über Hygienevorschriften absolviert haben, heißt es auf Nachfrage aus dem Veterinäramt. Eine entsprechende Bescheinigung fehlt dem Team aber noch, seitdem die Damen kurz nach der Café-Kis-Gründung vor mehr als fünf Jahren lediglich durch das Gesundheitsamt eine Einweisung ins Infektionsschutzgesetz bekommen hatten.

Ujen, seit Anfang an im Kulturcafé dabei, bleibt gelassen – auch wenn die Ehrenamtlerinnen für die bevorstehende Schulung nun wohl tief ins eigene Portemonnaie greifen werden müssen. „Wir haben schon ganz andere Sachen geschaukelt.“