Gesucht und gefunden: Heimatmuseum Scheeßel hat mit Matthias Loeber einen neuen Leiter

„Er ist der Richtige“: Heimatvereinsvorsitzende Elke Twesten (l.) und Klaus Buchhaupt (r.), ihr Stellvrerteter, mit Matthias Loeber, der zum 1. Februar die Arbeit als Leiter des Heimatmuseums Scheeßel aufnehmen wird. © Warnecke

Das Scheeßeler Heimatmuseum bekommt einen neuen Chef. Am 1. Februar tritt Matthias Loeber die Nachfolge von Nils Meyer an. Beim Heimatverein, der die Einrichtung trägt, ist man froh, dass die Vakanz jetzt endet.

Scheeßel – Hochgewachsen, die Haare zum Zopf gebunden, dazu ein markanter Kinnbart – keine Frage, Matthias Loeber fällt auf. Und das ist auch gut so. Sein freundliches Gesicht prägt sich ein. Es ist jenes Gesicht, wonach der Vorstand des Heimatvereins Scheeßel seit Sommer vergangenen Jahres intensiv Ausschau gehalten hatte. Zwei Bewerbungsrunden mit insgesamt rund zehn geführten Vorstellungsgesprächen später steht nun fest: Loeber wird neuer Leiter des Heimatmuseums. Zum 1. Februar tritt der 32-Jährige den hauptamtlichen, vom Landkreis und von der Gemeinde bezuschussten Chef-Posten an – damit folgt er Nils Meyer, der im September aus beruflichen Gründen nach Syke gewechselt war.

Für die Vorsitzende Elke Twesten und Klaus Buchhaupt, ihrem Stellvertreter, ist der junge Mann jedenfalls eine gute Wahl, wie beide im Pressegespräch hervorheben: „Matthias passt hervorragend zu uns – das ist ganz schnell deutlich geworden!“ Dabei, erwähnt Twesten, habe sich Loeber schon im Zuge der ersten Ausschreibung auf die Stelle beworben – nur, um sich im zweiten Anlauf dann erneut als Kandidat ins Spiel zu bringen. „Hartnäckigkeit zahlt sich eben doch aus“, befindet sie und schmunzelt.

Reicher Erfahrungsschatz

Wer aber ist der Mann, der die Geschicke des überregional bekannten Museums (das sich dank des Blaudrucks sogar mit einem Unesco-Weltkulturerbe rühmen darf) in Zukunft lenken wird? Welchen Hintergrund bringt er mit? Wohnhaft ist Matthias Loeber in Bremen. Dort ist er geboren, dort hat er an der Uni Geschichte und Germanistik studiert. Er ist verheiratet, Kinder hat er nicht. Seinen Einstieg in die Museumswelt wagte er in Bremerhaven, absolvierte dort am Historischen Museum ein wissenschaftliches Volontariat, war anschließend freiberuflich an diversen wissenschaftlichen Projekten beteiligt. Zuletzt war er an der Bremer Uni als Lehrbeauftragter tätig, hat sich zudem für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem engagiert. Und: Die letzten drei Jahre nutzte Loeber, um zu promovieren – nicht in Bremen, sondern in Hamburg. „Erst vor kurzem habe ich meine Dissertation eingereicht – und damit gerade noch rechtzeitig vor Beginn meiner Tätigkeit hier in Scheeßel“, berichtet der designierte Leiter, der sich in diesen Tagen schon mal mit seinem neuen Arbeitsplatz im Museumsbüro auf dem Meyerhof vertraut macht. Der Doktor-Titel dürfte somit wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Was für den 32-Jährigen laut Elke Twesten nicht nur, aber auch gesprochen habe: seine in Volontariatszeiten erworbenen Kenntnisse über den Elbe-Weser-Raum. „Im Historischen Museum gibt es viele Sammlungsbereiche, die sich mit unserer Region beschäftigen – dieses Gefühl für sie zu haben, jemanden also nicht neu anlernen zu müssen, was das Know-how anbelangt, war für uns bei der Auswahl ein wichtiges Kriterium.“ Und noch etwas habe ihn qualifiziert: „Durch seine freiberufliche Tätigkeit hat er viele gute Netzwerke aufgebaut – da erkenne ich Potenziale, um mit anderen hiesigen Vereinen und Gruppierungen auf einer neuen Ebene ins Gespräch zu kommen.“

„Mittendrin im Geschehen“

Dass das Heimatmuseum Scheeßel zu ihm und seinen beruflichen Vorstellungen passt, steht für Loeber selbstredend außer Frage: „Durch das Volo habe ich den Eindruck gewonnen, dass ich eher in einem kleineren Hause tätig werden möchte – dort, wo in der Leitung unheimlich viel zusammenfließt, man nicht übergeordnet Abteilungen delegiert, sondern mittendrin ist im Geschehen.“ In der langfristigen musealen Arbeit in allen Bereichen aktiv zu bleiben, ein unmittelbares Gefühl dafür zu haben, was in welchen Bereichen passiert – solche Aspekte seien ihm wichtig. „Und ich glaube, genau das wird hier der Fall sein.“

Obwohl ein waschechter Jung von der Weser, sei ihm der Beeke-Ort schon vor seiner Bewerbung nicht unbekannt gewesen, erzählt Loeber. „Meine Frau und ich sind in unserer Freizeit viel auf Wanderschaft – so auch auf den Nordpfaden.“ Solche Märsche durch die freie Natur, mit dem gemeinsamen Hund im Schlepptau, seien eine Passion des Skandinavien-Fans, die andere: „Ich spiele seit meinem 15. Lebensjahr Gitarre, bin auch in einer Band.“ Ob er Plattdeutsch sprechen könne? „Nicht gut, aber es reicht.“

Auf eine Einarbeitung durch seinen Vorgänger, der inzwischen seit vier Monaten schon im Syker Kreismuseum in leitender Funktion tätig ist, wird Matthias Loeber verzichten müssen. Laut Klaus Buchhaupt sei das aber auch nicht weiter schlimm: „So kann er seine eigenen Ideen von Anfang an prägend einbringen, anstatt sich auf das zu beziehen, was Nils mal gemacht hat.“

Einige Projekte auf dem Zettel

Tatsächlich sind es schon einige Projekte, die der junge Mann nach Absprache mit der Vorstandsriege auf dem Zettel hat und gerne in die Tat umsetzen möchte. Ein Schwerpunkt: „Ich will ein generationsübergreifendes Programm aufbauen, um so auch das Interesse von Menschen in meinem Alter an diesem Museum zu wecken.“ Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit, Ökologie und sanfter Tourismus würden ihm dabei vorschweben, „weil das alles Schwerpunkte sind, die in dieser Region gut funktionieren und die man auch exemplarisch im Umfeld dieses Heimatmuseums platzieren könnte, etwa in Form von Projekttagen.“ Das Ehrenamt auf diese Weise weiterhin zu stärken, Menschen für die Arbeit im Heimatverein zu interessieren – das sei ihm zufolge wichtig.

Und auch auf ein wachsendes Interesse an der Blaudruck-Dauerausstellung, dem neuesten Aushängeschild des Museums, stellt sich Loeber ein – nicht zuletzt wegen der unlängst aufgestellten Autobahnschilder, die ganz werbewirksam auf Scheeßel als Kulturerbe-Standort hinweisen. Dabei sei der Unesco-Titel ein „wirklich dickes Pfund“, aus dem man viel machen könne, betont Twesten. „Deswegen werden wir uns demnächst mit der Gemeinde und weiteren Beteiligten auch mal zusammensetzen, um eine Marschrichtung auszuarbeiten. Es nützt ja nicht, nur das zu erkennen, sondern man muss auch wissen, wo die Potenziale sind.“

Man merkt: An herausfordernden Aufgaben wird es dem neuen Heimatmuseumsleiter mit dem markanten Kinnbart und dem langen Zopf ganz bestimmt nicht mangeln.