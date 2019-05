19 Schüler stellen sich im Meyerhof dem Plattdeutschen Vorlesewettbewerb

Gespräche mit Opa als Basis

+ © Heyne 19 Sieger der Schulentscheide stellten sich mit ihren Vorlesestücken auf Platt im Scheeßeler Meyerhof der Jury. © Heyne

Scheeßel – Als der Meyerhof am Montagvormittag ganz in der Hand von Schülern in knallroten T-Shirts stand, verriet die Aufschrift, worum es ging: „Platt is cool“ wurde da in großen Lettern verkündet. Und „cool“ waren die Lesebeiträge auf Platt der 19 Kinder und Jugendlichen aus Scheeßel, Fintel, Lauenbrück, Visselhövede, Kirchwalsede sowie Rotenburg und Sottrum tatsächlich. Von traditionellen über zeitgenössischen Geschichten bis hin zu Harry Potter – die Jury, die im zweijährigen Rhythmus die Vorträge der Schüler nach Altersklassen im Plattdeutschen Lesewettbewerb bewertet, bekam im besten Sinne einiges zu hören.