Geschenke aus Scheeßel reisen nach Osteuropa

+ Einige Nachwuchsbrandschützer zeigen Weihnachtspäckchen, die sie für den guten Zweck verschenken werden. Foto: Feuerwehr

Scheeßel – Weihnachten kommt bekanntlich immer so plötzlich. Nun, die Mitglieder der neuen Kinderfeuerwehr Westeresch und der Jugendfeuerwehr Scheeßel wird das in diesem Jahr nicht überraschen. Ein Teil von ihnen hat bereits in dieser Woche begonnen, Geschenke zu verpacken. Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund. Die in Geschenkpapier eingewickelten Kartons sind für den sogenannten Weihnachtspäckchenkonvoi bestimmt, eine gemeinsame Aktion des Round Table Deutschland mit seinen Ablegern Ladies Circle, Tangent Club und Old Tablers. Das Ziel der Aktion, die durch eine gemeinnützige GmbH getragen wird, ist Osteuropa. Der Weihnachtskonvoi bringt dorthin Geschenke für bedürftige Kinder in besonders entlegenen und ländlichen Gegenden. „Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern“, sagt Thomas Opitz, Sprecher der Gemeindefeuerwehr.