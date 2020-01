Gerüst stürzt zusammen – zwei Personen verletzt

Großaufgebot vor Ort

+ © Feuerwehr Das umgestürzte Gerüst an der Westerescher Dorfstraße. © Feuerwehr

Westeresch – Am Donnerstagnachmittag hat es in Westeresch gewaltig gekracht. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei während Sanierungsarbeiten an einem Gebäude an der Dorfstraße gegen 14 Uhr ein Baugerüst umgestürzt, auf dem sich während des Vorfalls noch zwei Personen befunden hätten. „Einer wurde vom Gerüst geschleudert und der andere unter den Trümmerteilen vergraben“, lässt Sprecher Thomas Opitz wissen. Mit einem Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten die Einsatzkräfte aus. Von der Feuerwehr seien die Brandschützer aus Westeresch, Scheeßel und Lauenbrück alarmiert worden.