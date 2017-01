Hurricane-Booker:„Generell bin ich ständig auf der Suche“

Scheeßel/Hamburg - Von Lars Warnecke. Wie stellt ein Veranstalter eigentlich sein Festival zusammen? Wie wird so eine Band eigentlich gebucht? Oder: Welche Bedeutung haben große Namen? Der Mann, der uns auf diese und viele weitere Fragen Antworten gegeben hat, heißt Stephan Thanscheidt. Der 39-Jährige ist unter anderem als Booker für das Hurricane-Festival tätig und nebenbei auch noch Geschäftsführer vom Veranstalter FKP Scorpio.

Herr Thanscheidt, viele Bands, die 2016 witterungsbedingt nicht auftreten konnten, bekommen „im Jahr danach“ nun eine zweite Chance. Für Sie als Booker müssen die letzten Monate doch eine entspannte Zeit gewesen sein, oder?

Stephan Thanscheidt: Ja, in der Tat. Normalerweise startet man den Bookingprozess mit einer frischen und leeren Programmversion, was für 2017 aber komplett anders war. Es hat die Sache generell etwas verkompliziert, was uns letztendlich aber sehr gefreut hat, da so viele Bands heiß darauf waren, ihre ins Wasser gefallene Show von 2016 zu wiederholen.

Stand am Tag nach dem Hurricane 2016 schon irgendein Künstler für 2017 fest?

Thanscheidt: Ja, es haben sehr viele Künstler sofort gesagt, dass sie 2017 zurückkommen wollen. Am Ende ist es nun eine tolle Mischung aus großen Headlinern, vielen Wiederholern und guten neuen Bands geworden.

Wann fangen Sie und Ihr Team an, über Künstler nachzudenken, die auf dem nächsten Festival spielen sollen?

Thanscheidt: Über Headliner denken wir mittlerweile anderthalb Jahre vorher nach und steigen in die Verhandlungen ein. Der Rest folgt dann im Prinzip am Tag nach dem Festival für das Folgejahr.

Hören Sie sich nur Musik an, die Ihnen jemand empfiehlt, oder gehen Sie selbst noch auf die Suche?

Thanscheidt: Sowohl als auch. Es gibt unterschiedliche Quellen, beispielsweise Agenten, Manager, Plattenfirmen, Medien oder Künstler, die wiederum andere empfehlen. Ergänzt wird das durch unsere Tourneeabteilung, das Team im Allgemeinen und Freunde. Generell bin ich ständig auf der Suche und höre und sehe mir sehr viel an.

Wen sprechen Sie eigentlich an, wenn Sie einen Musiker buchen wollen?

Thanscheidt: Ich verhandele im Regelfall mit dem Booker oder Agenten des Künstlers. In Ausnahmefällen können das auch schon mal Managements oder die Künstler selber sein.

Gibt es diese Momente noch, in denen Sie eine Band zum ersten Mal hören und denken „Die muss unbedingt auf dem nächsten Festival spielen“?

Thanscheidt: Auf jeden Fall! Das sind dann absolute Glücksfälle, über die man sich dann sehr freut.

Vermutlich werden Sie mit Bandanfragen aber doch auch überschüttet, oder?

Thanscheidt: Ja, das stimmt. Wir haben aber ein großes Team, dass sich damit beschäftigt, da es unser Ziel ist, jeder Bandbewerbung eine ordentliche Antwort zukommen zu lassen.

Also bewerben sich Bands auch noch so richtig bei Ihnen.

Thanscheidt: Ja, glücklicherweise geht das heutzutage ja auch sehr handlich mit den entsprechenden Onlinetools, was es für alle Seiten besser und einfacher macht.

Sie machen das schon seit 20 Jahren. Beschreiben Sie mal die Philosophie von FKP Scorpio, wenn es ums Line-Up geht.

Thanscheidt: Die Philosophie ist einfach beschrieben: Der Mix macht‘s! Wir wollen Jahr für Jahr einen perfekten Querschnitt der passenden verschiedenen Musikstile in einer gelungenen Kombination aus internationalen und deutschen Acts abliefern, der unsere musikalisch breit aufgestellte Besucherschar komplett glücklich macht.

Lassen sich Bands mit dem Mythos Hurricane locken?

Thanscheidt: Na klar. Das Hurricane hat international einen sehr guten Namen und ist für viele Künstler eine der ersten Adressen im europäischen Festivalmarkt.

Wenn Sie Bands buchen, die sonst nirgendwo spielen, wird es sicher auch schnell teurer.

Thanscheidt: Ja, das stimmt. Wenn große Künstler sehr exklusiv bei uns spielen, schlägt sich das auch in der Gage ein Stück weit nieder.

In welchem Bereich bewegen sich die Gagen, die Sie zahlen?

Thanscheidt: Das Gagenniveau ist in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen international sehr stark angestiegen, so dass wir uns beim Hurricane in einem Bereich von 500 bis hin zu einer Million Euro bewegen.

Ist der größte Name nicht auch immer automatisch der teuerste?

Thanscheidt: Normalerweise ist es schon so, dass die Headliner auch die teuersten Acts eines Festivals sind. Abweichungen davon gibt es, allerdings nur sehr selten.

Würden Sie einer Band absagen, wenn sie zu einer bestimmten Uhrzeit nicht kann?

Thanscheidt: Wir versuchen natürlich im Bookingprozess das Programm immer wieder so umzubauen und alles so anzupassen, dass es am Ende für alle passt. Das gelingt auch meistens, allerdings nicht immer.

Wie sehr ist man als Festivalmacher ein Getriebener, der frühzeitig gute Namen und Botschaften verkünden muss. Die Headliner der Sommerfestivals werden heute ja schon im frühen Winter präsentiert.

Thanscheidt: Es liegt natürlich absolut in unserem Interesse, möglichst zeitnah nach dem Festival gute Bands für das Folgejahr anzukündigen, um den Vorverkauf zu eröffnen oder anzukurbeln – und um unsere Besucher erneut auf eine Reise mit ihrem Lieblingsfestival ins nächste Jahr zu nehmen, was uns bei unserem sehr treuen und coolen Publikum auch immer gut gelingt. Selbst nach einem schwierigen Jahr wie 2016, was beachtlich ist. Das Publikum ist die Stärke des Festivals, wofür wir dankbar sind.

Casper füllt Hallen mit bis zu 5. 000 Besuchern, nicht die Arenen. Braucht es Mut, einen solchen Künstler als Headliner zu setzen?

Thanscheidt: Das stimmt so nicht, da Casper durchaus größer spielt. In Hamburg waren es zum letzten Album beispielsweise zwei Shows in der Hamburger Sporthalle, was addiert 14 000 Besucher sind und seine echte Headlinergröße unterstreicht.

Sie haben bisher 60 Bands gebucht. Gibt es für Sie echte Geheimtipps?

Thanscheidt: Es gibt im großen Musikmix des Hurricanes immer sehr viele neue Acts zu entdecken oder die Chance, sich mit etablierteren Acts anzufreunden, die man bis dato vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Generell investieren wir sehr viel in den Aufbau von jungen Talenten, weswegen ich allen Besuchern nur raten kann, sich mit dem Programm im Vorfeld schon einmal zu beschäftigen, um eventuelle neue Perlen herauszupicken.

Gab es für Sie ein persönliches Highlight, ein Lieblings-Hurricane, einen besonderen Moment, der Sie auch in Ihrer Arbeit bestätigt?

Thanscheidt: Das Hurricane ist – als ein Teil unserer großen Festivalfamilie – definitiv mein Lieblingsfestival, so dass mein Team und ich das ganze Jahr über hochmotiviert an der bestmöglichen Ausgabe des jeweiligen Jahres arbeiten, was uns wirklich großen Spaß macht. Ansonsten gab es sehr, sehr viele unvergessene Highlights der letzten Jahre, die übrigens im Jubiläumsbuch „20 Jahre Hurricane“, welches zum Festival 2016 erschienen ist, sehr schön aufgearbeitet wurden.