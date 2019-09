Gemüse trifft auf geometrische Elemente

Scheeßel - Von Ursula Ujen. Das Interesse an der letzten Vernissage der Saison des Heimatvereins Scheeßel war groß am Freitagabend. Im voll besetzten Meyerhof oblag es Museumsleiter Nils Meyer, das Publikum sowie den Künstler Ernst Matzke aus Bremen zu begrüßen, ebenso wie die aufspielenden Scheeßeler Schulmusikanten.

Die fachkundige und gleichzeitig kurzweilige Einführung durch Ivo Kügel, Vorsitzender des Vereins Lebendiges Museum Oldenburg, die er zusätzlich anhand zweier unterschiedlicher Exponate verdeutlichte, waren eine gute Vorbereitung auf die mehr als 50 Werke von Matzke und steigerten die Vorfreude auf die Ausstellung „Simply – konkret oder nicht konkret“, die noch bis zum 3. November im Kunstgewerbehaus läuft.

Der in Hamburg geborene und seit 1957 in Bremen lebende 81-Jährige konnte sich erst nach seinem Berufsleben als Werbegrafiker in vollem Umfang der Malerei widmen: „Ein Studium wurde mir seinerzeit verwehrt, gemalt habe ich aber immer, denn Kunst ist für mich ein Muss, so lange ich atme, Kopf und Hände habe.“ Kuratorin Birgit Ricke, die um die große Anhängerschaft von Matzke weiß, zeigte sich dann auch hocherfreut, aber keineswegs überrascht, dass gleich ein halbes Dutzend Bilder am ersten Abend neue Besitzer fanden. Neben Bildern, die dem Kunstkonzept „art concret“ zuzuordnen sind – das Werk spricht ganz allein durch Form und Farbe für sich – werden mehrheitlich Exponate gezeigt, deren Machart Matzke später für sich entdeckt hat: Täuschend echt aussehende organische Objekte wie Tiere oder Gemüse setzt er in eine abstrakte Umgebung mit geometrischen Elementen und erzeugt dadurch eine neue Wahrnehmung – aus Balken werden Regale oder Fenster. Dank des aufgeschlossenen Künstlers, der sich viel Zeit für die Besucher nahm, des hoch motivierten Heimatverein-Teams und der begeisterten Gäste entwickelte sich die Vernissage bei angeregter Stimmung zu einem krönenden Abschluss der Ausstellungssaison.