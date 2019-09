Gemeinschaft mit Silberkugel

Scheeßel – Wenn es sonntags im Amtsvogteipark um Säue und Schweinchen, um Legen und Schießen geht, dann trifft sich nicht etwa die örtliche Schlachterinnung. Die silberfarbenen Kugeln mit den feinen Linien, die mit viel Geschick und höchster Konzentration geworfen werden, verraten es: Hier geht es um Boule oder „Petanque“, wie der Franzose auch sagt.

Bis zu knapp zwei Dutzend Spieler im Alter von 60 bis 70 Jahren frönen in Scheeßel dem geselligen Spiel, das – so berichtet Rainer Nagel, auf den Wurf von Kanonenkugeln im Römischen Reich zurückgeht. „Damals wurde sogar Anlauf genommen, um die viel weiteren Distanzen zu überbrücken“, weiß er. Aus der Variante für Versehrte sei die Version hervorgegangen, die heute gepflegt wird: Zwei bis drei Teams mit insgesamt zwölf Kugeln versuchen, möglichst nah an der kleinen, leuchtend-orangen Kugel, dem „Schweinchen“ (oder, je nach Spielstand, auch mal „Sau“) zu platzieren. Das erfordert einiges an Augenmaß – und körperlichen Einsatz.

Der war allerdings eher vorher gefragt, als es darum ging, den Platz wieder herzurichten und bespielbar zu machen. Sechs Männer und eine Frau verteilten den gelieferten Sand in Eigenleistung, zogen ihn glatt. Mareile Wahlers aus Jeersdorf machte die Sache mit dem Rüttler perfekt.

Sie und ihr Mann Rainer gehören zu denen, die die Tradition des Boulespielens in Freiburg kennenlernten und im Beeke-Ort einführten. Mehr als 20 Jahre ist das inzwischen her, viele der Teilnehmer der Spielgemeinschaft („Ein Verein wollen wir gar nicht sein“, so Rosi Rathjen) sind von Anfang an dabei. Sie alle schätzen das zwanglose Spiel am Sonntag – verabredet wird sich über eine Whats-App-Gruppe –, die Gemeinschaft und die frische Luft bei nahezu jedem Wetter: „Unser Rekord waren fünf Stunden bei Dauerregen auf dem Dreschplatz in Jeersdorf“, erinnert sich Wahlers. Eine mitgebrachte Suppe habe warmgehalten.

Erst vor rund drei Jahren sind Uwe und Sabine Lindner aus Klein Meckelsen dazugestoßen. „Wir waren vorher schon leidenschaftliche Boule-Spieler und haben sonst viel in Bremen gespielt und suchten etwas in der Nähe“, erinnert sich Sabine Lindner. Ihr Mann ergänzt: „Als wir etwas über die Amtsvogtei gelesen haben, haben wir gleich den Kontakt aufgenommen und waren einen Sonntag später dabei.“ Inzwischen sind beide Mitglieder des Fördervereins Amtsvogteipark, der die Spieler unter anderem durch die Pflege des urigen Geländes unterstützt. Auch sie schätzen den Standort hinter der Amtsvogtei: „Im Sommer schön schattig, grün, und ein bisschen mediterran“, befinden sie mit Blick auf die mitgebrachten Speisen und Getränke, die zwischen den Runden gemeinsam verzehrt werden.

Während einige hier „just for fun“ spielen, sind andere ambitionierter. Acht Teilnehmer der Sonntagsrunde waren am Vortag in Lüneburg. 135 Paare waren zum Turnier angetreten, „da waren richtige Profis dabei, da kann man sich etwas abgucken“, meint Mareile Wahlers.

An diesem Nachmittag wird die Tafel mit Leckereien durch einige Flaschen Sekt ergänzt – schließlich will die „neue alte“ Bahn gebührend eingeweiht werden. Über weitere Mitstreiter für die neue Bahn würden sich die Boulespieler vom Amtsvogteipark freuen. hey