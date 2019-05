„Gemeinsam ein Zeichen setzen“

Scheeßeler Vereine laden erstmals zum „Tag der Offenen Gesellschaft“ ein

+ Hans Brauns (v.l.), Detlev Kaldinski, Christine-Kai Humrich, Silia Doberentz-Tews, Anja Schürmann, Gabriela Villwock und Nils Meyer freuen sich auf den „Tag der Offenen Gesellschaft“. Foto: Kulturinitiative Scheeßel

Scheeßel – Der Beekeort ist bunt – diese Überzeugung teilen viele Scheeßeler. Gerade diejenigen, die sich in Vereinen engagieren, in denen es um kulturellen und internationalen Austausch geht, wissen um die Bereicherung des Ortes durch eine multikulturelle Gesellschaft. Und so war es für die Beekscheepers, die Flüchtlingshilfe, die Kulturinitiative Kis und den Heimatverein naheliegend, den zum dritten Mal von der „Initiative Offene Gesellschaft“ am Samstag, 15. Juni ausgerufenen „Tag der offenen Gesellschaft“ erstmals auch in Scheeßel zu begehen.