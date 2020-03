Gemeinsam statt einsam

Scheeßel – Gelächter tönt aus dem kleinen Sitzungssaal. Die, die hinter den Türen die Strippen ziehen für den nächsten Scheeßeltag am letzten Augustwochenende verstehen sich. Kein Wunder, sind Gemeindevertreter Stefan Behrens, Werbeprofi Thorsten Finner, Veranstaltungstechniker Philip Göttert sowie Carola Hoffmann, Sabine Scherz und Anja Schouten als weitere kreative Köpfe nicht erst seit gestern ein eingespieltes Team.

Für den diesjährigen Scheeßeltag ist es das dritte – und beileibe nicht letzte –Treffen der Organisatoren, die sich hier fast alle ehrenamtlich engagieren. Warum? Behrens spricht von einem „vertrauensvollen Miteinander“; Göttert wird konkreter: „Es macht einfach Spaß, eine Idee in den Raum zu werfen, und anstatt ‚Bist du wahnsinnig?‘ kommen weitere Anregungen dazu“, meint der Wohlsdorfer. „Wir haben uns so eingegroovt“, stellt Finner fest, und das ist denn auch das Stichwort. Denn auch wenn vorerst nur die Eckpfeiler des Programms stehen, das zum Großteil von den hiesigen Vereinen mit Leben gefüllt wird, so ist eins schon gebucht: die Band, die am Samstagabend die Bühne auf dem Untervogtplatz aufmischt.

Die Musikexperten Finner und Göttert waren sich in ihrem Vorschlag einig: die Bremer Band „Afterburner“ ist für sie ein langjähriger Garant für ausgezeichnete wirklich handgemachte Livemusik – davon zeugen Shows unter anderem mit Uriah Heep, Manfred Mann’s Earth Band, Saga oder Cassandra Stehen. Ihre Coversongs präsentieren sie mit viel Energie und in ihrem ganz eigenen Stil.

Und sonst? Das Konzept steht: die Unterteilung in Konzert mit anschließender Sause am Samstagabend und Familientag am Sonntag hat sich bewährt, ebenso wie der Zweijahres-Rhythmus. Und auch der Grundgedanke, „von Scheeßel für Scheeßel“, dessen Grundpfeiler die Vereine sind, ist gleich geblieben, „darin sind wir sogar schon kopiert worden“, freut sich Behrens.

„Das hat schon den Charakter eines Stadtfestes, aber eben ohne professionelle Agentur dahinter, sondern aus eigenen Mitteln und Kräften“, so Finner. Schouten lobt die Zusammenarbeit mit den Vereinen. Die Möglichkeit, sich ohne Standgeld zu präsentieren und Mitglieder zu werben, werde gut angenommen: „Man kommt ins Gespräch, begrüßt Leute, die man kennt und lernt neue kennen.“ Eine Win-Win-Situation, denn nur so kann die Gemeinde ein so großes Fest mit fünfstelligem Volumen zur Hälfte aus der Gemeindekasse und zur Hälfte durch Sponsorengelder stemmen. Denn eine weitere Prämisse ist, dass die Familien am Sonntag möglichst kein Geld in die Hand nehmen müssen, außer für Kulinarik.

Besonders für Kinder soll wieder ein spannendes Programm geboten werden. Als Attraktionen fest stehen schon die Wasserbälle, die von der DLRG beigesteuert werden, und ein Quadro-Bungee-Trampolin. Was an weiteren Anziehungspunkten hinzu kommt, wird noch nicht verraten: „Einerseits sind wir natürlich noch in der Planung“, so Hoffmann, „zum anderen sind wir gespannt, was die Vereine für Ideen mitbringen.“ Viele Ehrenamtler seien schon angeschrieben worden; „Vereine, die sich am Sonntag einbringen möchten, egal ob beim Bühnenprogramm mit einem Stand, sind herzlich zum Infoabend eingeladen“, so Behrens.

Dieser findet am Donnerstag, 23. April, um 19 Uhr im Scheeßeler Hof statt. hey