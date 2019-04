Gemeinsam gegen den Blutkrebs

Jeersdorf – Der Schock beim SV Jeersdorf sitzt immer noch tief – und nicht nur bei ihm: Mit gerade einmal 21 Jahren hat die Schwester eines Vereinsmitglieds die Diagnose Leukämie, also Blutkrebs gestellt bekommen. Nur durch eine Stammzellenspende könne ihr eine neue Lebenschance geschenkt werden, sagt Ilka Wilkens. Das Mitglied im SV-Vorstand ist mit der Erkrankten, deren Namen auf Wunsch der Familie nicht in der Zeitung genannt werden soll, befreundet.

Um in solchen Fällen einen sogenannten genetischen Zwilling zu finden, werden Menschen, die zu einer derartigen Spende bereit sind, von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registriert. „Ich habe nicht tatenlos zusehen wollen“, sagt die Kassenwartin. Also sei sie an ihre Vorstandskollegen mit dem Vorschlag herangetreten, der Verein könne doch selbst eine Typisierungsaktion auf die Beine stellen. „Gerade im Sportverein wissen die aktiven Mitglieder, was es heißt, sich gemeinsam für ein Ziel einzusetzen und den Zusammenhalt für den Erfolg zu zeigen“, meint sie.

Eine Idee, die ankam – und die nun am Samstag, 11. Mai, im Sporthaus am Luhner Weg mit fachlicher Unterstützung der DKMS in die Tat umgesetzt werden soll. Jeder gesunde Bürger zwischen 17 und 55 Jahren kann sich dort registrieren lassen und vielleicht später einmal einem anderen Menschen, womöglich sogar der erkrankten Jeersdorferin, per Stammzellenspende das Leben retten. „Die Typisierung selbst wird kurz und schmerzlos per Wattestäbchen mit einem Abstrich aus der Mundhöhle vorgenommen“, erläutert Wilkens das Prozedere. Für die Erfassung der Daten stünde an dem Aktionstag ein 15-köpfiges SV-Team bereit. Den Aufwand von 35 Euro pro Typisierung müssten die Teilnehmer nicht selbst bezahlen. „Wer möchte, kann den Betrag aber natürlich spenden.“

In den vergangenen Tagen war die rührige Jeersdorferin Klinkenputzen – und zwar bei den Sponsoren, schließlich sollen die Teilnehmer nicht mit leerem Magen nach Hause gehen müssen. „Getränke gibt‘s von Hartmut Viets vom Hol‘ab-Markt, Kuchen steuert die Bäckerei Stelling bei und das Team der Fleischerei Hollmann ist mit ihren Bratwürsten an Bord“, freut sich Wilkens über die bisherige Resonanz aus der Scheeßeler Geschäftswelt.

Auf breite Resonanz aus der Bevölkerung hoffen Wilkens und ihre Mitstreiter vom Sportverein dann auch mit Blick auf den 11. Mai. Von 11 bis 16 Uhr soll die kostenlose Registrierungsaktion im Jeersdorfer Vereinsheim über die Bühne gehen. lw