Die Gemeinde zeigt Flagge

„Herzlich Willkommen in der Gemeinde Scheeßel“, steht auf den Begrüßungsschildern. Und nicht nur das: Mit den neuen Ortstafeln zeigt die Beeke-Gemeinde nun auch hinsichtlicher ihrer Partnerstädte ganz offiziell Flagge – und das ist in diesem Fall sogar ganz wörtlich zu nehmen.

VON LARS WARNECKE

Scheeßel – Manchmal lebt es sich als Bürgermeisterin doch recht gefährlich. Dann zum Beispiel, wenn die Rathauschefin ihre sichere Amtsstube gegen einen ganz und gar unsicheren Ortstermin an der vielbefahrenden Bundesstraße eintauscht. Hier, auf Höhe des Penny-Marktes, steht Käthe Dittmer-Scheele nun, nur eine Handbreit trennt sie von den vorbeibrausenden Autos und Lkw. Gemeinsam mit Melanie Ampts, ihrer Mitarbeiterin, steht die Bürgermeisterin der Presse Rede und Antwort – und zwar über die nigelnagelneue, seit vergangenen Freitag vom Fachdienst Straßen und Grün am Scheeßeler Ortseingang aufgestellten Begrüßungstafel. Die findet sich in gleicher Ausführung einige hundert Meter weiter auch in der Ortseinfahrt aus Richtung Sittensen, dort dann unmittelbar neben der Bushaltestelle. „Ist toll geworden“, befinden die beiden – und ein Passant, der gerade des Weges kommt, pflichtet ihnen mit einem Kopfnicken bei.

Nun handelt es sich bei den Tafeln, für die die Gemeinde zusammen 1 000 Euro hat springen lassen, keineswegs nur um reine auf Blech gedruckte Willkommensgrüße, die die Gemeinde an Auswärtige richten möchte – das wäre vielleicht noch nicht einmal einen Zeitungsbericht wert –, nein, sie sind auch als ein Zeichen der Verbundenheit zu ihren Partnerstädten in Lettland und Mecklenburg-Vorpommern zu verstehen. Tukums und Teterow heißen die bekanntlich. Die Wappen beider Kommunen haben neben dem der Gemeinde Scheeßel ebenfalls ihren Platz auf den Platten gefunden. Und die Landesflaggen natürlich.

Zugegeben: Es war ein langer Weg vom politischen Beschluss (der übrigens damals über alle Parteien und Gruppen im Gemeinderat hinweg mitgetragen worden war) bis hin zur tatsächlichen Umsetzung. Galt es doch zunächst, mit der für das Terrain zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr einen Kontrakt abzuschließen. Dabei, berichtet Melanie Ampts, im Rathaus maßgeblich für touristische Angelegenheiten verantwortlich, habe man diverse Kriterien, wie etwa die Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Tafel und Fahrbahn von 50 Zentimetern, eine gewisse Höhe des untersten Schildes zum Erdboden oder aber – im Fall des Standortes gegenüber Penny – eine für die Verkehrsteilnehmer uneingeschränkt gewährte Sicht auf die Fußgängerbedarfsampel einhalten müssen.

Mission erfüllt. Angelehnt seien die beiden Objekte optisch an solche, wie es sie schon in Frankfurt oder Düsseldorf gibt. „Ich habe damals, nachdem uns die SPD/UGS-Gruppe einen Antrag zur Schaffung solcher Partnerschaftsverweise hat zukommen lassen, einfach mal recherchiert, was es andernorts so gibt“, sagt Ampts. „Nur haben die Metropolen natürlich noch eine ganze Latte mehr an Partnerstädten.“

Für das vergleichsweise kleine Scheeßel sind es also „nur“ Tukums und Teterow. Seit einiger Zeit tragen ebenso zwei innerörtliche Straßen die Namen beider Partnerkommunen. „Früher hat es auch noch einen Hinweis am Rathaus gegeben“, sagt Dittmer-Scheele. Mit dem Umbau des Vorplatzes habe jener aber entfernt werden müssen. „Gerade vor diesem Hintergrund hat man sich überlegt, dass man nochmal ein deutliches Zeichen braucht.“ Die Idee eines Wegweisers mit Kilometerangabe, wie weit Scheeßel von den beiden Städten entfernt liegt, sei damals ebenso im Gespräch gewesen – allerdings politisch relativ schnell wieder verworfen worden.

„Das Wichtigste ist, dass man Freundschaften lebt“, meint die Bürgermeisterin. Und das tue die Gemeinde, gleichwohl in recht unterschiedlicher Ausprägung. Vor allem pflege man mit dem rund 1 600 Kilometer entfernten Tukums eine herzliche Partnerschaft; über Schüleraustauschprogramme ebenso wie über politische Delegationen, die sich regelmäßig treffen – Letztere beispielsweise im Rahmen des Tukumser Rosenfestes. Auch dort, mitten im Land der blauen Seen, sei Scheeßel immerwährend präsent – auf einem Wappenstein nahe der dortigen Kirche, auf Wegweisern oder aber im Rathaus, wo jede Menge Geschenke der Gemeinde in repräsentativen Räumen ausgestellt seien. „Ein Ortsbegrüßungsschild, so wie wir es jetzt haben, kenne ich aber weder aus der einen noch aus der anderen Stadt“, so Dittmer-Scheele.