Geld genug für alle Vorhaben

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Die Finanzen in der Gemeinde Scheeßel entwickeln sich zumindest zurzeit noch weiterhin prächtig. Das ist die Botschaft, die aus dem ersten Nachtragshaushalt hervorgeht, den die Mitglieder des Finanzausschusses am Dienstagabend auf dem Tisch liegen hatten. Knapp 130 Seiten umfasst das für Laien nur schwer verdauliche Zahlenwerk. Wie gut, dass Scheeßels Kämmerin Doreen Rönckendorf im Verlauf der Sitzung lediglich auf die wesentlichen Eckpunkte zu sprechen kam.

Demnach hätten sich in den bisherigen Monaten, seitdem der Rat im Dezember den Etat verabschiedetet hatte, einige Verschiebungen ergeben. „Zum einen durch unser Baugebiet ,HelLa‘, das noch zum Verkauf steht, zum anderen, weil die Neubeschaffung für ein kaputtes Feuerwehrfahrzeug ansteht, aber auch, weil die großen Baumaßnahmen schneller voranschreiten, als wir angenommen haben“, so Rönckendorf. Demnach müssten durch die Auftragsvergaben immer auch entsprechende Mittel beziehungsweise Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt ausgewiesen sein.

Im Ergebnishaushalt seien nunmehr einige Mehrerträge aufgelistet, einer veränderten Kindergartenfinanzierung sei dank. Denen stünden Mehraufwendungen in der Unterhaltung gegenüber, sodass der Nachtragshauhalt auf ein leicht verbessertes Ergebnis von minus 67 000 Euro komme.

Weiter ging die Kämmerin auf den außerordentlichen Haushalt ein. „Hier finden wir die Verkaufserlöse aus dem Grundstücksverkauf, die wegen dem entsprechenden Aufwand eben herausgenommen werden mussten.“ Dadurch und aufgrund des erfolgten Umzugs der Verwaltung aus dem Rathaus in die Übergangsquartiere – ein Posten, der ebenfalls nach außerordentlichem Aufwand zu buchen sei, sei auch dort ein Defizit ausgewiesen worden. „Aber beide Beträge lassen sich aus der jeweiligen Überschussrücklage ausgleichen, also ist der Haushalt auch weiterhin ausgeglichen“, gab die Verwaltungsfrau Entwarnung.

Was die Auszahlungsmittel betrifft, seien in denen erstmals zusätzlich Mittel für die Abwicklung der Rückstellungen erhalten. Rönckendorf: „Das verändert die Darstellung etwas, weil wir jetzt in den Auszahlungsmitteln einen negativen Betrag haben.“ Dieser sei aber nur auf Maßnahmen aus dem Vorjahr zurückzuführen, wie unter anderem die große Maßnahme zur Optimierung der Vorklärung in der Kläranlage.

Darüber hinaus gebe es einen Bedarf an Wohnbau- und an Gewerbegrundstücken, für den verschiedene Gespräche laufen würden. „Wenn die zum Erfolg geführt haben, ist die rechtliche Grundlage aufgenommen, dass wir die entsprechenden Verträge schließen können.“ Diese und weitere Positionen führten zu einer Neuaufnahme von Verpflichtungsermächtigungen um 2,8 Millionen Euro – laut der Gemeinde-Kämmerin ein heblicher Anstieg bei einer Reduzierung der Ansätze im laufenden Jahr.

Aber: Durch ein gutes Ergebnis von 2018 in Höhe von 1,6 Millionen Euro weise die Gemeinde ebenso eine verbesserte Liquidität aus, sodass es trotz der Verschiebungen und Mindereinnahmen zu einem geringen Kreditausweis für 2019 kommen würde. „Wir reduzieren da um 1,7 Millionen auf 2,3 Millionen Euro.“

Auf der Agenda steht der Nachtragshaushalt auch heute Abend in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Dann soll das Zahlenwerk von der Politik beschlossen werden.