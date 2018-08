104 Kinder aus der Gemeinde Scheeßel werden am Freitag eingeschult

Schülerzahlen stabilisieren sich

+ © imago Zum Schuljahr 2018/2019 werden in der Gemeinde Scheeßel nur ein paar weniger Kinder eingeschult als im vergangenen Jahr. © imago

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Morgen ist es soweit: In ganz Niedersachsen steht die Einschulung an. Auch für Kinder aus der Einheitsgemeinde beginnt an den Grundschulen in Scheeßel und Hetzwege der Ernst des Lebens – 104 sind es, und damit sieben weniger als zum Schuljahr 2017/2018. Im Rathaus sieht man den leichten Einbruch gelassen, erwartet man doch für die nächste Zukunft recht stabile Zahlen.