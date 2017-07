Wer ist der geheime Türöffner?

Unbekannter lässt auf Grundstück einer Neu-Scheeßeler Familie Hasen frei / „Das ist gruselig“

+ Nathalie Hein mit ihrem Töchterchen Franziska. An diesem Hasenstall hat sich der Unbekannte bereits mehrfach zu schaffen gemacht. - Foto: Warnecke

Scheeßel - „Wer macht so was bloß?“, fragt Nathalie Hein (21). Seit einem Jahr lebt die gebürtige Hamburgerin mit ihrem Partner und Töchterchen Franziska in Scheeßel. Hier, am Helvesieker Weg, hat die junge Familie ein Haus gekauft. Ein kleiner Häschen-Zoo im Garten machte das neue Wohnglück perfekt. Seit einigen Tagen aber werfen mysteriöse Vorfälle einen Schatten aufs Idyll.