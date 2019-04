Gegner der Baumfällungen gründen Verein

Scheeßel – Vereine gibt es viele im Beekeort – jedoch nur wenige tragen einen so fantasievollen Namen wie der, zu dessen Gründung sich jüngst rund zwei Dutzend Interessierte trafen. „Scheeßel für den Planeten“ soll der von Diana Cartwright initiierte Verein heißen, der vergangene Woche im Scheeßeler Hof aus der Taufe gehoben wurde.

Dass dieser zunächst die Verhinderung der Baumfällungen an der Einfahrt zum Neubaugebiet Ostlandsiedlung zum Ziel hat, ist der Satzung nicht zu entnehmen. Hier werden als Zwecke und Aufgaben „Umwelt- und Naturschutz und die Verringerung und Abwendung einer Klimakrise auf der Erde“ sowie „lokale Aktivitäten, die diesem Zweck gerecht werden“ genannt.

Initiatorin Diana Cartwright erklärt warum: „Wir wollten die Satzung etwas weiter fassen, um auch nach dem Ziel, den Ratsbeschluss zu kippen und so viele Bäume wie möglich zu retten, weiter in Scheeßel für den Naturschutz tätig sein zu können.“ Das konkrete Ziel, das ihr und den 14 Mitgliedern des neuen Vereins am Herzen liegt: „Mehr Lebensqualität für die Anlieger.“ Ihre favorisierte Lösung umfasst zwei Ampeln mit Kontaktschleifen und die Versetzung des Ortsschildes, sodass der fragliche Bereich dann in die 50er-Zone falle.

Doch um Inhalte ging es bei der Vereinsgründung noch nicht. Zunächst galt es, die erforderlichen Posten zu besetzen. Zur ersten Vorsitzenden wurde Diana Cartwright gewählt, zweite Vorsitzende ist Ines Schumacher, erster Beisitzer Wolfgang Schumacher. Ebenfalls ohne Gegenstimmen gewählt wurden Doris Rosenberg (zweite Beisitzerin) und Klaus Lempert als Kassenführer.

Nach dem Eintrag ins Vereinsregister will der Vorstand in die Ideenfindung einsteigen. Angedacht ist eine Bürgerinitiative. „Doch zuerst wollen wir bekannt werden und die Zahl der Mitglieder und den Aktionskreis erweitern“, so die erste Vorsitzende. Interessenten können sich telefonisch unter der Nummer 0177 / 9760213 oder per E-Mail an diana_cartwright@gmx.de bei Diana Cartwright informieren. Sie verspricht: „Die Sitzungen unseres Vereins sind öffentlich – wir freuen uns über Interessierte und neue Mitglieder.“

hey