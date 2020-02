Gegen Schnee und Glätte gerüstet

Scheeßel – Früher, um es mit den Worten von Loriot zu sagen, war mehr Lametta. Früher war aber auch mehr Schnee, Eis und Glätte. Bei dieser milden Witterung, wie sie schon seit Wochen anhält, will jedenfalls nicht so recht Winterstimmung aufkommen. Beim gemeindlichen Fachdienst Straßen und Grün, früher bekannt als Bauhof, ist man auf einen Kälteeinbruch dennoch mit allem Pipapo vorbereitet. „Nur weil ein richtiger Winter mit Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt bisher noch auf sich warten lässt, heißt das nicht, dass wir keinen Winterdienst haben“, sagt Pedro Müller. Der Verwaltungsmitarbeiter leitet die gegenwärtig neun Mann starke Truppe, steht mit seinen Mitarbeitern im ständigen Austausch. Ihm zufolge rückten diese selbst dann noch regelmäßig zu Kontrollfahrten durch das Gemeindegebiet aus, wenn eigentlich gar nichts auf glatte Straßen und Wege, geschweige denn auf Schneefall, hindeuten würde. „Bei unter zehn Grad, wie wir sie jetzt haben, prüfen wir als Straßenbaulastträger immer“, so Müller. Das sei auch Pflicht, müsse vom Wetterbericht stets unabhängig betrachtet werden. Immerhin seien die örtlichen Gegebenheiten nicht überall gleich, und gerade auf Brücken könne es trotz des verhältnismäßig milden Wetters durchaus zu überfrierender Nässe kommen. „Dass wir wegen eines solchen Falls streuen mussten, ist in diesem Jahr aber erst ein einziges Mal vorgekommen“, berichtet Vorarbeiter Helmut Dittmer, seit 2001 beim Fachdienst beschäftigt.

Entsprechend gut gefüllt ist auch noch das Streugut-Depot, ein mehrere Meter hoher Silo, der seinen Platz auf dem Betriebsgelände an der Rudolf-Diesel-Straße gefunden hat, und bei Bedarf „angezapft“ werden kann. „20 Tonnen halten wir darin als Reserve immer vor – dazu lagern wir noch Sackware in unserer Halle“, erläutert Müller. Hier, in der großen Halle, befindet sich auch der für winterliche Einsätze erforderliche Maschinenpark, wie ein Schneeschild und natürlich die Streugeräte, die im Bedarfsfall ruckzuck an die Fahrzeuge montiert werden können – alles sei auf dem neuesten technischen Stand, wie der Fachdienstleiter versichert.

Dass die Gerätschaften in diesen Wochen doch noch zum Einsatz kommen, sei laut dem Westerholzer dabei keinesfalls auszuschließen. „Wir hatten schon Jahre, in denen wir es mit einem harten Wintereinbruch im März oder April zu tun hatten.“ 2013 sei das so gewesen. Oder 2015. Das offizielle Zeitfenster für den Winterdienst, von Anfang Oktober bis Ende Februar, sei da eigentlich schon wieder geschlossen gewesen. „Da kann noch was kommen“, weiß auch Fachdienstmitarbeiter Willi Barthels aus Erfahrung zu berichten. „Die Option, die Bereitschaft zu verlängern, behalten wir uns auf alle Fälle vor.“

Bis dahin machen er und seine Kollegen sich weiterhin jeden Morgen auf den Weg zur obligatorischen Kontrolle – „Guckdienst“ nennt man das beim Fachdienst intern, und der fängt schon um 4 Uhr in der Früh für einen der Mitarbeiter an. „Im Falle eines Falles wird dann auch noch eine zweite Kraft aktiviert“, schildert Pedro Müller das Prozedere. Sollte es dann tatsächlich zu Glatteis und Schneefall kommen, trete eine bestimmte Prioritätenliste in Kraft, welche öffentlichen Wege als erstes freizumachen und/oder zu streuen seien. „Schulwege und Arztzentren sind hier ganz wichtige Punkte, aber auch Liegenschaften der Gemeinde, darunter die Kindertagesstätten“, sagt er. Und Willi Barthels ergänzt: „Überall dort, wo morgens viel Verkehr ist, sichern wir als erstes ab.“ Der Beekekreisel sei so ein Beispiel. Spielplätze und abschüssige Nebenstraßen seien dann erst als Nächstes an der Reihe. Strukturiert sei der Winterdienst nicht etwa in einem halbtägigen Schichtsystem, wie es andere Meistereien praktizieren würden und wo alle Mitarbeiter fest einbezogen seien, sondern in einem Bereitschaftsdienstmodell, das von morgens bis abends gehen würde. „Im Havariefall sind sowieso alle eingebunden, müssen raus und mit anpacken“, meint Müller. „Und bisher haben wir das auf diese Weise auch immer gut geschafft“, plaudert Helmut Dittmer aus dem Nähkästchen.

Allein auf weiter Flur ist das Fachdienst-Team bei der Ausführung des Winterdienstes aber nicht: „Wir haben auch Unternehmen an unserer Seite – die kümmern sich um die ihnen zugeteilten Bereiche, wir haben unsere“, erklärt Müller. Komme es ganz dicke, würden die Partner dem Fachdienst beim Freiräumen der Schulwege (bis 7 Uhr muss das geschehen sein) unter die Arme greifen. Zur Verfügung stünde den Helfern dann sowohl der Streugutbehälter im Industriegebiet als auch das vorrätige lose Material, das aufgeladen werden könne.

Zu Engpässen beim Streugut sei es indes selbst im härtesten Winter noch nicht gekommen. „Wir haben mit einem Anbieter da einen sehr guten Vertrag, mit dem sichergestellt ist, dass unser Lager immer voll ist“, so Müller. „Man hört ja auch Nachrichten und bekommt mit, wie das Wetter wird“, erzählt Dittmer. „Und wenn wir merken, dass das Material weniger wird, bestellen wir schon rechtzeitig nach – sodass wir konstant die 20 Tonnen im Silo halten können.“

Was das normale Tagesgeschäft betrifft, sind die Fachdienstmitarbeiter auch jetzt gut ausgelastet. Bei Wind und Wetter kümmern sie sich in der Gemeinde beispielsweise um den Baum- und Strauchschnitt, um das Freimachen von Gräben und um Arbeiten an öffentlichen Gewässern. Früher, das wissen sie hier alle, waren sie eben noch mehr bei Schnee, Eis und Glätte gefordert. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen.