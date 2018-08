Gefahrguteinsatz in Scheeßel: Firmengelände evakuiert

Scheeßel - Bei der Firma Norix in Scheeßel ist es am Mittwochvormittag zu einem Betriebsunfall gekommen. Derzeit läuft ein Gefahrguteinsatz der Feuerwehr.

Wie Polizeisprecher Heiner van der Werp gegenüber der Kreiszeitung mitgeteilt hat, ist am Vormittag in einer Halle des Lackherstellers ein 180 Kilogramm schweres Gebinde der alkalischen Verbindung Ethylendiamin umgekippt und ausgelaufen. Durch die Reaktion mit der Umgebungsluft habe es eine Gasentwicklung gegeben. Verletzt wurde niemand, für die umliegenden Gebiete bestehe laut van der Werp keine Gefahr. Sicherheitshalber sollten Fenster und Türen jedoch verschlossen bleiben.

Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 10.30 Uhr. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Firma Norix hatte bis dahin das Gelände bereits evakuiert. Unter anderem alle Scheeßeler Ortswehren und der Gefahrgutzug aus Zeven sind an dem Einsatz beteiligt. Vorsorglich rückte der Rettungsdienst an. Derzeit arbeiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Vollschutz daran, die betroffene Betriebshalle zu reinigen.

Bahnstrecke vorübergehend gesperrt

Wie die Metronom Eisenbahngesellschaft auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt, ist die Strecke zwischen Tostedt und Rotenburg (Wümme) für die Dauer des Einsatzes vorübergehend gesperrt. Die aus Bremen kommenden Züge wenden in Rotenburg und fahren zurück nach Bremen, aus Hamburg kommend wenden die Züge in Tostedt, heißt es weiter. Ein Busnotverkehr werde eingerichtet.