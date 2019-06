Gefahr im Wildschwein-Fleisch - erstmaliger Fund von Trichinen im Kreis

Bei Routineuntersuchung

+ © Landkreis Der Parasit unter dem Mikroskop. © Landkreis

Scheeßel/Fintel – Im Comic sieht es so einfach aus: Obelix hat Hunger, geht in den Wald, haut ein Wildschwein um und schon steht einem Grillfest nichts mehr im Wege. Davon ist in der Realität aber abzuraten, können die Tiere doch von Trichinen befallen sein. Diese zählen zur Gattung der Fadenwürmer und können auch für den Menschen gefährlich werden.