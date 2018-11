Fachausschuss nimmt Situation an der Eichenschule unter die Lupe

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Nein, verschärft habe sich gar nichts, beteuert die Scheeßeler Gemeindeverwaltung. Nur verlagert. Die Rede ist von der Verkehrssituation am Vareler Weg, auf Höhe der Eichenschule. Dort müssen Schüler, die mit dem Fahrrad aus Richtung Kernortmitte kommen, die Fahrbahn queren, wollen sie zur Stellplatzanlage am neuen Standort im Einmündungsbereich in die Königsberger Straße gelangen. „Nicht ungefährlich, vor allem zu den Stoßzeiten“, befindet die Gruppe 57, die in einem Antrag auf eine sichere Lösung pocht.

Der stand jetzt im Bau- und Planungsausschuss auf der Agenda – und entfachte eine recht zähe Diskussion über das Für und Wider, in dieser Sache einen Verkehrsplaner, wie von der Ratsgruppe vorgeschlagen, einzuschalten. Zu kritischen Situationen, trug deren Vertreterin Peggy Miesner in der Sitzung vor, sei es in Anbetracht mehrerer Hundert Schüler, die morgens mit dem Rad zur Schule kämen, jedenfalls schon zuhauf gekommen an Ort und Stelle. „Weil die Kinder entweder kurz vor oder kurz hinter der Einmündung den Vareler Weg queren müssen.“

Zum Verständnis: Für den neuen Theatersaal, den die Eichenschule baut, musste die Fahrradabstellanlage vom Schulgelände an den Standort des ehemaligen Pausengartens verlegt werden. Und genau dieser Standort, ergriff Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) das Wort, habe sogar zwei Auffahrten. So hätten Schüler durchaus auch die Möglichkeit, über den Helvesieker und dann über die Fuhrenstraße oder eben die Königsberger Straße zur Anlage zu gelangen. Im Gegensatz zur benachbarten Beekeschule sei die Situation an der Eichenschule sogar noch besser, da dort am Vareler Weg, etwa 70 Meter von der Einmündung entfernt, ein Zebrastreifen vorhanden sei für jene Schüler, die sich nicht trauen würden, die Fahrbahn auf Höhe der Anlage zu queren. „Ich kann es durchaus verstehen, dass man sich bei dem extrem hohen Verkehrsaufkommen dort seine Gedanken macht, nur wird nach unserer Überzeugung, nachdem wir das verwaltungsseitig schon geprüft haben, auch kein Verkehrsplaner dort eine weitere Veränderung herbeiführen können“, machte die Bürgermeisterin deutlich.

Dem konnte Joachim Köhnken, Fachbereichsleiter für Bau und Planung im Rathaus, nur beipflichten. „Im Grunde hat sich dort ja nichts geändert, musste man doch schon die ganzen Jahre den Vareler Weg queren, um zum Abstellplatz, damals nur eine Straße weiter gelegen, zu kommen.“

Ratsherr Dirk Lange (CDU) sieht vor allem die Eltern in der Verantwortung, ihren Nachwuchs auf die durchaus vorhandene sichere Möglichkeit vor Ort hinzuweisen. „Ich bin ein wenig erschrocken, dass diese in keiner Weise in Erwägung ziehen, ihre Kinder dazu zu drängen, den Zebrastreifen mit in ihren Schulweg einzubeziehen.“ Überhaupt, ergänzte Köhnken, sollten Eltern, aber auch Schüler und Lehrer, einmal darüber nachdenken, „wie sie durch ihr eigenes Verhalten die Situation so gestalten können, dass alle miteinander klarkommen.“ Das Problem, dass vor der Eichenschule immer wieder auf dem Schutzstreifen illegal geparkt werde und es so zu Staus und Störungen käme, sei ein gutes Beispiel dafür.

Dagegen, so Verwaltungsmitarbeiter Pedro Müller, habe man bereits Halteverbote erwirken können – ebenso im Bereich der Beekeschule. Was die gesamtverkehrliche Situation auf der Schulachse betrifft, sei man allgemeinhin, auch was den Umgang mit dem Fahrradschutzstreifen betrifft, in einem Lernprozess. „Das muss sich erst mal setzen.“

Den Antrag der Gruppe 57 zog Miesner am Ende zurück. „Uns ist es aber wichtig, dass wir am Thema Sicherheit an unseren drei Schulen dran bleiben“, sagte sie.