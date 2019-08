60 Minuten: Großer Andrang am Schadstoffmobil des Landkreises

Das Schafstoffmobil des Landkreises macht einmal mehr Halt in Scheeßel - drei Stunden, in denen die Außendienstler Frank Holten und Sascha Adam Abflussreiniger, Acryllacke, Altöle, Lasuren, Lederpflegemittel, Säuren, Arzneibehälter, Schädlingsbekämpfungsmittel und was sich sonst noch im Keller oder Gartenhäuschen anderer an schadstoffhaltigem Müll angestaut hat in Empfang nehmen.

Scheeßel - Es ist heiß – und doch ist der Andrang hoch. So hoch, dass die Anlieferer teils Schlange stehen müssen. Auf dem Parkplatz vor dem Beekebad sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber: Es herrscht ein geordnetes Chaos. Hier ein ständig wachsender Elektroschrotthaufen, zu dem sich gerade wieder ein ausrangiertes Dampfbügeleisen hinzugesellt, dort Farben, Lacke, Lösemittel, ausgediente Leuchtmittel wie Energiesparlampen, Altmedikamente, Pestizide und Altöl in Hülle und Fülle – und dazwischen: umweltbewusste Menschen, die das alles heute ganz bequem loswerden wollen. Dafür, wie praktisch, müssen die „Entmister“ gar keine langen Anfahrtswege in Kauf nehmen. Denn wie heißt es doch gleich so schön: Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg eben zum Propheten. In diesem Fall ist der Berg orange, besteht aus mehreren Containern und rollt auf dicken Rädern. Das Schadstoffmobil des Landkreises macht einmal mehr in Scheeßel Station – drei Stunden, in denen die Außendienstler Frank Holten und Sascha Adam Abflussreiniger, Acryllacke, Altöle, Lasuren, Lederpflegemittel, Säuren, Arzneibehälter, Schädlingsbekämpfungsmittel und was sich sonst noch im Keller oder Gartenhäuschen anderer an schadstoffhaltigem Müll angestaut hat in Empfang nehmen. Das ist, als Lenker des Lasters, ihr Job. Seit vielen Jahren schon touren sie durch die Lande. Und natürlich haben die beiden immer ein genaues Auge darauf, das alles auch schön sortiert in den richtigen Behältern landet. Trotz aller Routine, die sie mitbringen.

„Obwohl wir jährlich mehr als 50 Termine kreisweit machen, haben wir immer noch viel Spaß an der Sache“, sagt Holten, der gerade Zeit für einen kleinen Plausch hat. 13 Ortschaften zwischen Bothel und Tarmstedt würden er und sein Kollege jedes Mal im Rahmen einer mehrtätigen Tour anfahren – und das alle drei Monate aufs Neue. Ihre Firma, die im Auftrag des Landkreises handelt, sitzt in Hamburg und trägt den Namen Karl-Meyer-Umweltdienste. Deren Dienstleistung, berichtet das Duo, werde aber auch in ganz Norddeutschland in Anspruch genommen. Heute sind Scheeßel und später Lauenbrück an der Reihe.

Kaum, dass an der Abfall-Umladestation alles für den erwarteten Ansturm vorbereitet ist, schreitet auch schon ein Mann mittleren Alters zur Annahme. In seinen Armen umschlingt dieser einen rappelvollen Umzugskarton. Der Inhalt: neben alten Farbdosen und Lösemitteln eine ganz Reihe von Kosmetika. „Die stammen von meiner Tochter – alle abgelaufen“, grinst er. Sascha Adam und Frank Holten müssen spontan lachen. Es sind gerade solche kleine Alltags-Anekdoten, die den beiden an ihrer Arbeit so gefallen. Hinzu kommen dankbare Gesichter, nehmen die beiden Entsorger am Schadstoffmobil doch waschechte Problemabfälle an. „Altlasten, mit denen die Leute sonst nicht wissen wohin damit“, meint Adam. „Und die womöglich in der freien Natur abgelagert würden, gäbe es dieses Angebot nicht.“

Der größte Ansturm sei in den ersten beiden Stunden, sagt der Mann im orangefarbenen Overall. Am häufigsten würden neben Farbresten Elektrokleingeräte abgegeben. „Neulich erst hatten wir nach einem Tag ganze fünf Tonnen davon zusammen“, berichtet er. „Das habe ich in all den Jahren noch nie gesehen.“

Die meisten Schadstoffe würden thermisch verwertet, also in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt. Metallische Objekte wie Toaster, Rasierer, Staubsauger und Drucker kämen in den Schredder. „Und Festplatten natürlich, wegen dem Datenschutz“, meint er.

Wenige Augenblicke später. Ein SUV mit Frankfurter Kennzeichen fährt vor. „Hessen nehmen wir hier nichts ab“, ruft Adam scherzhaft von der Ladefläche herunter. „Nee, ich arbeite bloß da. Das ist ein Firmenfahrzeug“, versichert der Fahrer und darf natürlich dann doch ausladen. Mit seiner Schwiegermutter bringt er mehrere Farbeimer zum Vorschein. Adam kontrolliert, ob der Inhalt noch flüssig ist. Einen Behälter bekommt der Frankfurter in spe zurück. „Das ist ausgehärtet, kann in den Müll. Der Eimer hat den grünen Punkt und kann dann leer in den gelben Sack“, erklärt Kollege Holten.

Seine Sachkenntnis und die seines Kompagnons sind gefragt. Und nicht nur die. Um herauszufinden, welche Substanzen sich da in den angelieferten Dosen, Plastikbehältern oder Tonnen befinden, ist oft ebenso der Dialog mit dem Bürger hilfreich. Oder einfach auch eine geschulte Nase. In Windeseile werden die Problemabfälle nach Abfallgruppen sortiert und in verschiedene, speziell gekennzeichnete Plastiktonnen geworfen, die den ganzen Lkw samt Anhänger durchziehen.

Am Ende kommt ein älterer Herr vorbei – mit seinem wohl noch älteren Küchentisch. „Der gehört aber auf den Sperrmüll oder direkt auf die Entsorgungsanlage in Rehr“, klärt Holten den Senior auf. Der nickt und zieht wieder von dannen – nicht ohne vorher noch ein paar Euros im auf der Rampe postierten Sparschwein der beiden Problemmüllmänner verschwinden zu lassen. „Ich komme jedes Mal hierher“, sagt er. „Und ich bin immer wieder heilfroh, dass es einen solchen Service gibt.“