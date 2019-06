„Ganz barrierefrei geht es nicht“

Scheeßel - Von Farina Witte. Der Weg vom vorderen Bereich der Mountain Stage durch die Wellenbrecher Richtung Riesenrad ist nicht leicht. Eigentlich nicht weit, doch für Janthe Schröder sind gleich mehrere Hindernisse im Weg. Sie muss mit ihrem Rollstuhl die Durchgänge der Wellenbrecher passieren. „Das würde ich ohne Hilfe gar nicht schaffen“, erklärt sie und zeigt auf ihren Partner Jörg Hoyer. Die Elemente für die Durchgänge haben mehrere Eisenstangen am Boden, die es einem Rollstuhlfahrer schwerer machen in den vorderen Bereich zu kommen – da ist das Podest für Menschen mit Behinderung.

Wo sind Schwierigkeiten oder Hindernisse auf dem Gelände des Hurricane-Festivals? Darauf achtet Janthe Schröder seit drei Jahren bei ihren Besuchen. Zwar geht sie generell gerne auf Festivals, doch in diesem Fall schaut sie in ihrer Funktion als Mitglied des Behindertenbeirats genau hin, um den abschließenden Bericht an die Veranstalter weiterzuleiten. „Der Beirat kann dabei immer nur Empfehlungen geben“, sagt sie. Die Zusammenarbeit sei gut und sie ist froh, dass sie diese Aufgabe nun zum dritten Mal in Folge übernimmt. Sie hat Verbesserungen im Blick, sieht langfristig die Veränderungen.

Die Mountain Stage hat allerdings in diesem Jahr, nicht nur wegen der Durchgänge der Wellenbrecher, bei Schröders Bewertung eine schlechtere Note in Sachen Barrierefreiheit bekommen. Beschwerlich ist der Weg zur Rollstuhlfahrer-Tribüne: Der breitere, für den Rollstuhlfahrer passierbare Durchgang ist an der rechten Seite, die Tribüne, die die 45-Jährige ansteuern möchte, ist aber links. So müssen sie und ihr Partner Hoyer erst durch die feiernde Menge und eben auch noch über die Hindernisse Kabelbrücken. „Das sind allerdings noch die besseren“, erklärt Schröder. Sie sind etwas breiter mit einer flachen Oberseite. Es gibt auch eine steilere Variante, die sie schon auf Weihnachtsmärkten gesehen hat.

Positiv aber: Die Leinwand ist größer, allerdings wie auch im vergangenen Jahr weit weg der Rollstuhlfahrer-Tribüne, nämlich auf der rechten Seite der Bühne. Gut findet sie, dass es direkt vor dem Podest zwei Toiletten gibt, ein Behinderten-Dixi und ein normales. Das ist praktisch für die Begleitpersonen, findet Schröder. In den Behinderten-Dixis selbst ist ihr aber auch schon länger eine Kleinigkeit aufgefallen: Es gibt keinen Haken für eine Tasche oder Jacke. In den anderen ist er dagegen meistens vorhanden.

Schröder freut sich, dass sich auf ihren Bericht hin bereits einige Dinge verbessert haben. So hatte sie 2017 angemerkt, dass sich der Campingplatz für Menschen mit Behinderung relativ weit hinten befand. Ein Jahr später ist er vorverlegt worden. Auch anderen Stellen sieht sie, dass die Veranstalter gut mitdenken, etwa dass an einigen Stellen Platten ausgelegt wurden und sie nun für Menschen im Rollstuhl leichter passierbar sind.

Nicht alle Barrieren können beseitigt werden, das ist der 45-Jährigen klar. „Ganz barrierefrei geht es nicht.“ Denn nicht immer lassen sich ihre Vorstellungen mit Sicherheitsbestimmungen vereinbaren, zudem ist das Gelände sehr groß. Gleichwohl kann sie auch nicht alle Entscheidungen des Ordnungsamts nachvollziehen. Manchmal hat es nicht der Veranstalter selbst in der Hand. „Für den Bericht habe ich immer das Gesamtpaket im Blick, also auch die Anreise“, sagt Schröder und schildert ein Erlebnis am Bahnhof. Am Boden der Unterführung sind Rillen, in denen die kleinen Räder ihres Rollstuhls hängen geblieben sind.

Schröder hat nicht nur aufgrund ihrer eigenen Querschnittslähmung und der Tätigkeit im Behindertenbeirat Erfahrung mit Barrierefreiheit. Seit sechseinhalb Jahren ist sie auf den Rollstuhl angewiesen, davor war sie aber schon für den Kirchentag für das Thema zuständig. Und so versucht sie auch beim Hurricane, nicht nur auf Probleme für Rollstuhlfahrer zu achten, sondern hat auch Bedürfnisse von Menschen mit anderen Einschränkungen im Blick. Schön fände sie es, wenn es einen Gebärdendolmetscher gäbe, der die Musik auch für Gehörlose erlebbar macht. „Ein Festival ist ja nicht nur Musik“, gerade für junge Menschen sei auch das Drumherum ein Erlebnis. Es sei für Gehörlose toll, wenn sie so auch an der Musik teilhaben könnten. Und einige deutschsprachige Bands würden mit Gebärdendolmetschern auftreten, weiß Schröder.

Besonders gefreut hat sie aber, dass es am Abend Bänke auf den Rolli-Podesten gab. Die hatte sie am Nachmittag vermisst. „Es sind ja auch Menschen mit anderen Behinderungen hier, die nicht im Rollstuhl sitzen“, so Schröder. Aber auch für die Begleitpersonen sei es eine willkommene Gelegenheit, denn den Rollstuhl über das Gelände zu schieben, kostet ganz schön Kraft. Das Anliegen hat sie direkt an Katja Wittenstein von FKP Scorpio weitergeleitet und am Abend standen sie auch dort, hat Schröder registriert. „So konnten Menschen mit und jene ohne Rollstuhl, die nicht lange stehen können, auch die Toten Hosen genießen“, freut sie sich. Sie selbst hat sich am meisten auf den Auftritt der Band Pascow gefreut.