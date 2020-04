Welche Auswirkungen die Krise auf Politik und Verwaltung in Scheeßel hat

Scheeßel - Eigentlich, so erscheint es zumindest, läuft derzeit politisch sehr wenig in Scheeßel. Der Terminkalender weist bis dato jedenfalls keine öffentlichen Sitzungen aus. Das ist keineswegs ungewöhnlich in einer Zeit, in der zwischenmenschliche Kontakte bisweilen noch auf Sparflamme gehalten werden müssen. Ganz zum Erliegen sei der Politbetrieb der Gemeinde aber nicht, versichert Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU): „Wichtige Entscheidungen werden bei uns im nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss getroffen, den ich nach Bedarf einlade und leite“, lässt sie wissen. Dabei werde natürlich penibel darauf geachtet, dass die notwendigen Abstands- und Verhaltensregeln bei den Zusammenkünften auch eingehalten werden.

Alles ist eben anders in der Krise – das kommunalpolitische Geschäft mit eingeschlossen. Ein Stück weit Normalität erwarte die Verwaltungschefin frühestens irgendwann im Mai – dann solle nach wochenlanger Zwangspause voraussichtlich eine erste Sitzung des gemeindlichen Bau- und Planungsausschusses stattfinden, zu der auch Publikum eingeladen ist. Wahlweise in der Aula der Scheeßeler Beekeschule oder im Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel, wo eben die räumlichen Gegebenheiten gute Voraussetzungen für die Einhaltung von hygienischen Vorschriften und des gebotenen Abstands zueinander bieten würden – für die Zuhörer wie auch für die Ausschussmitglieder selbst.

Der Bedarf, den Sitzungsbetrieb in öffentlichen Runden demnächst wieder aufzunehmen, sei ihrer Auffassung jedenfalls sehr wohl vorhanden – gerade, was bauleitplanerische Themen betreffen würde und hier insbesondere die dringliche Ausweisung von Wohngebieten auf den Dörfern. „Noch sind wir da nicht im Verzug, sondern haben die Zeit genutzt, den ein oder anderen danach kommenden Verfahrensschritt schon im Vorwege so weit wie möglich aufzuarbeiten“, sagt die 61-Jährige. „Leider ist die Bauleitplanung in den Dörfern aber extrem kompliziert geworden, unter anderem vor allem wegen der Geruchsimmissionsrichtlinie.“

Dass das Coronavirus auch Auswirkungen auf den nächsten Gemeindehaushalt haben wird, daran hegt die Bürgermeisterin keinen Zweifel. Zu spüren bekäme Scheeßel das sicher noch bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer sowie bei den Zuweisungen vom Land. „Wie heftig das werden wird, kann ich noch nicht vorhersagen. Das hängt sicher auch vom weiteren Verlauf der Krise und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft ab.“ Schon jetzt seien die Einschnitte hier in vielen Zweigen erheblich. Nun hoffe sie, dass die ausgeglichene Scheeßeler Finanzlage trotz der erwarteten negativen Auswirkungen dem Haushalt doch noch zugutekommen könnte. „Ich bin jedenfalls dankbar, dass wir da solide aufgestellt sind.“

Wenn man das Wort Ausnahmestatus bemüht, hat die Gemeindeverwaltung hier schon seit geraumer Zeit Erfahrung sammeln können: Seit August vergangenen Jahres arbeiten die Mitarbeiter bekanntlich in getrennten Übergangsquartieren – geschlossen in ihren jeweiligen Fachbereichen. Dieser Schritt war aufgrund der Rathaussanierung notwendig geworden. Nun fordere die Krise die rund 30 Beschäftigten, die mittlerweile tageweise in Zweier-Teams zwischen dem normalen Büro und Homeoffice pendeln würden, aber auch personell, berichtet Dittmer-Scheele. So beispielsweise im Wege der Amtshilfe, um die zahlreichen, sich häufig ändernden Verbote zu Geschäftsschließungen zu überwachen, die gemeindeeigenen Einrichtungen zu schließen beziehungsweise wieder zu öffnen, Notgruppen in den örtlichen Kitas einzurichten, Schutzmaßnahmen für das Personal zu treffen oder aber Stundungsanträge zu bearbeiten.

Was sie selbst lange Zeit umtrieben habe, sei die Sorge gewesen, wie sie als verantwortliche Bürgermeisterin mit der Ordnungsverfügung zum mittlerweile abgesagten Hurricane-Festival umgehen könne. „Mir war klar, dass angesichts der Pandemielage eine derartige Großveranstaltung im Juni dieses Jahres nicht ermöglicht werden kann – allerdings gab es lange keine rechtliche Handhabe.“ Umso erleichterter sei sie gewesen, dass die Bitten an Bund und Länder, für Großveranstaltungen längerfristige, sachgerechte Regelungen zu treffen, aufgegriffen worden seien und der Veranstalter das Hurricane abgesagt habe. Dittmer-Scheele: „Natürlich bin ich sehr traurig, dass dieses und viele andere Events in diesem Jahr ausfallen müssen. Aber es sind die einzig verantwortbaren Entscheidungen.“

Sagt eine Bürgermeisterin, die immerhin schon 19 Jahre als solche in Amt und Würden ist. Auch für sie sei der berufliche Alltag derzeit alles andere als vertraut: „Mir fehlen die persönlichen Kontakte zu den Teammitgliedern, die in der anderen Schicht sind. Das ein oder andere lässt sich einfach auch besser von Angesicht zu Angesicht besprechen. Wir behelfen uns dienstlich und privat nun mit Telefonkonferenzen und Videochats.“

Auch was ihre repräsentativen Aufgaben betrifft, unter anderem Besuche bei Geburtstagen und Hochzeitsjubiläen oder Grußworten bei Vereinsveranstaltungen, seien die weitestgehend weggefallen. „Ich bin vergleichsweise nicht mehr so häufig unterwegs und mehr im Homeoffice beziehungsweise in meinem Übergangsbüro“, erzählt sie. „Es wäre wirklich schön, wenn es bald wieder mehr persönliche Kontakte geben könnte – dienstlich wie auch privat.“