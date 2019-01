Spaßturnier beim TuS Ostervesede findet regen Zuspruch

Ostervesede – Eine lange Tradition fand am letzten Tag des alten Jahres ihre Fortsetzung: Die Herrenfußballer vom TuS Ostervesede und weitere Spieler trafen sich wieder beim örtlichen Sportplatz, um die Silvesterpartie Ostervesede-Nord gegen Ostervesede-Süd zu bestreiten.

Dabei spielte die unterjährige Fusion zum Veeser FC keine Rolle. Die Begegnung behielt ihren Stellenwert bei. Bekanntlich trennt die Straße von Westervesede nach Fintel den Ort in den Nord- und Südbereich – zumindest, was dieses Spiel anbelangt.

Anfangs gab es noch kleine Irritationen, wer denn wo zu spielen hat, doch spätestens beim Anpfiff durch Schiedsrichter Hartmut Schulze waren die Aktiven klar zugeordnet. Es entwickelte sich eine durchaus ansehnliche Partie, wobei die fußballerischen Aktivitäten an dem Tag nicht unbedingt im Vordergrund standen.

Die Akteure wollten Spaß haben, die Zuschauer sowieso und auch Schiri Schulze teilte freudestrahlend – in HSV-Stutzen auflaufend – Gelbe Karten aus, pfiff reichlich Elfmeter und bekam „sein Flutlicht“ im zweiten Spielabschnitt für den besseren Durchblick.

Überhaupt änderte man kurzentschlossen die Regeln: Statt zehn Feldspielern plus Torhüter agierten in der zweiten Halbzeit elf Feldspieler plus Torhüter gegeneinander. Das Resultat hieß bei Spielschluss 4:4 (zur Pause 2:2), wo zwischendurch beide Teams in Führung lagen.

lw