Funke nur auf der Leinwand

Scheeßel – „O Sole Mio“ oder „My Way” – in der St.-Lucas-Kirche waren am Dienstagabend Toni di Napoli und Pietro Pato alias „Tenöre 4 You“ angetreten, um den Scheeßelern einen Abend bekannter großer Melodien zu bescheren.

Nun ist das musikalische Beackern des ländlichen Raums durch Heldentenöre mindestens ebenso verbreitet wie durch Donkosaken oder Gospelchöre. Doch das Konzept „Mitsingkonzert“ versprach in Zeiten des trendigen Rudelsingens frischen Wind. Mitsingen, das habe es in ihren Konzerten eigentlich immer schon gegeben, erzählte ein gut gelaunter di Napoli denn auch in der Pause, und mit einem Augenzwinkern: „Insofern könnte man uns als Vorreiter des Rudelsingens sehen.“ Mit dem Einblenden der Texte habe man die Interaktion auf eine neue Ebene gehoben. „Die Konzerte sind lustiger als früher und es kommen mehr junge Leute.“

Die Gelegenheiten zur eigenen stimmlichen Mitgestaltung sollte sich zumindest im ersten Teil in Grenzen halten; nach „Amore“ und „Memories“ bot erst „Let it be“ die erste Möglichkeit, die Stimmbänder zu testen. Stattdessen: eingängige Lieder auf Italienisch oder Englisch, bei denen sich die beiden stimmstarken Tenöre zur Musik aus der Konserve und eingeblendeten Wolkenhimmeln, Sonnenuntergängen und Funkelsternen abwechselten. Schade, dass die beiden nur zuletzt einige wenige Male im Duett zu hören waren – es lohnte sich.

Das symbolträchtige Feuerwerk, es wurde indes nur auf den drei Leinwänden im Hintergrund abgefeuert. Lag es daran, dass bei gerade mal 80 Zuschauern der sprichwörtliche Funke nicht recht überspringen wollte oder dass die Anwesenden vornehmlich älteren Semesters ihre mögliche Begeisterung nicht nach außen trugen? Vielleicht war es auch die Songauswahl: Italienisch geht eben nicht jedem flott über die Zunge, und bei Rod Stewards Mitgröl-Garant „I am Sailing“ überrundete der Text die Melodie – immerhin hatten die beiden Tenöre die Lacher auf ihrer Seite.

Dass es nach knapp zwei Stunden solider Unterhaltung Standing Ovations gab, war der auffordernden Geste von di Napoli geschuldet. Ausgerechnet bei der Zugabe „Dich gibt‘s nur einmal für mich“, dem einzigen Lied auf Deutsch, fehlten die Texteinblendungen zum Mitsingen. Schade eigentlich. hey