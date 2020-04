Aus fürs Ausland

Lange Schlangen an den internationalen Flughäfen – wer konnte, versucht auf einen der letzten Flieger in die Heimat zu kommen, wie hier in Portugal. Foto: Heyne

Scheeßel – Für viele Abiturienten sollte es das Jahr ihres noch jungen Lebens werden: das „Gap-Year“ zwischen Schule und Berufsausbildung oder Studium. Ob Au-Pair, „Work & Travel“ oder ein soziales Jahr: die Möglichkeiten, im Ausland Erfahrungen zu sammeln, zu reisen und sich über die berufliche Laufbahn klar zu werden, sind mannigfaltig. Dass diese Zeit vorzeitig ein jähes Ende nehmen würde, hätten sich die meisten der Weltenbummler des letzten Abijahrgangs wohl nicht gedacht. Die meisten mussten vorzeitig nach Hause reisen, einige von ihnen auf abenteuerlichen Wegen.

Annika Hopf sitzt in ihrem Zimmer im heimischen Abbendorf. Eigentlich würde sie jetzt mit sieben anderen „Gappies“, wie die freiwilligen Helfer aus England, Australien und den USA in ihrem christlichen Outdoor-Center heißen, das Essen vorbereiten.

Seit vergangenem August hat sich die 21-Jährige im schottischen Nethybridge um „House-Keeping“ gekümmert und die Schulklassen, die dort zum Segeln, Skifahren oder Klettern kamen, verköstigt. Eigentlich hätte sie bis August bleiben sollen; vor einer Woche musste sie den Heimweg antreten. Schweren Herzens, alles sei so schnell gegangen, „wir konnten uns gar nicht richtig voneinander verabschieden, das war mit das Schlimmste“.

Bis dahin war die Corona-Gefahr in dem kleinen Ort in den Highlands noch nicht angekommen: „Wir drei Deutschen haben verfolgt, was zuhause abgeht und uns gewundert“, erinnert sich die Abiturientin. Im Center selbst habe man von Büfett auf Essensausgabe umgestellt und bei den Kindern noch intensiver aufs Händewaschen geachtet, „das war es aber auch schon“. Ein von ihrer Austausch-Agentur angebotener vorzeitiger Abbruch kam für sie damals nicht infrage; als die Schließung der Schulen und der Einrichtung anstand, habe man sich einen Frühjahrsputz vorgenommen.

„Irgendwann hieß es dann von der deutschen Organisation, dass wir nach Hause müssen“; die schottische Partnerorganisation half beim schnellen Buchen des Direktflugs von Edinburgh nach Hamburg, parallel trug sie sich auf die offizielle „elefand“-Liste der Rückkehrwilligen ein.

Nachts um 1 Uhr brach sie Richtung Flughafen auf; als sie ankam, war der Rückflug um 5 Uhr schon gestrichen. Um 9 Uhr erwischte sie einen der letzten Flüge überhaupt. Momentan befindet sich Hopf in freiwilliger Selbstisolation; Kontakt zu den anderen „Gappys“ hält sie über das Internet. Die Zukunftsplanung ist auf einmal in greifbarere Nähe gerückt; das vorgezogene Abschluss-Seminar für Rückkehrer, das sie zur Anerkennung ihres Freiwilligen Sozialen Jahrs braucht, wird online abgehalten. Auch wenn ihr Auslandsabenteuer damit offiziell beendet ist, will die Abbendorferin noch einmal zurückkehren, sobald die Grenzen wieder offen sind.

Glück im Unglück hatte Hannah Indorf aus Helvesiek. Ihr Aufenthalt in Mexiko, wo sie seit Anfang Dezember erst als Au-Pair und dann in einem Hostel gearbeitet hatte, war beinahe zu Ende. Weniger Glück hatte sie allerdings mit ihren Flügen – der Versuch, nach Hause zu kommen, wurde zum mehrtägigen Thriller.

Der anfänglichen Verunsicherung und Hilflosigkeit, nachdem ihr regulärer Flug gestrichen war, folgte eine Phase des Aktionismus. Die 18-Jährige fuhr jeden Tag zum Flughafen – die Websites waren veraltet, der Reiseveranstalter untergetaucht und die Warteschleifen, in denen die Eltern von zuhause aus eine Rückholung zu organisieren versuchten, heillos überlastet.

Taxifahrer hatten die Notlage der Gestrandeten erkannt und verlangten Wucherpreise; ein umgebuchter Flug wurde gestrichen, widersprüchliche Angaben und Platz 400 auf der Warteliste sorgten bei ihr und einer mitreisenden Freundin für weiteren Frust. Einen Flug, den sie nach mehrstündigem Warten aus der Schlange heraus online buchte, durfte sie nicht antreten, weil er mehr als acht Stunden Transit in Kanada vorsah.

„Am krassesten war der Standby mit Hunderten Anderen, die Fahrten nachts zum Flughafen, obwohl man wusste, dass man wieder nicht mitkommt, aber auch die Solidarität und der Austausch mit anderen Gestrandeten“, so die ehemalige Eichenschülerin, die schließlich noch mit einem der letzten regulären Flüge über Kanada nach Frankfurt mitgenommen wurde.

Ebenfalls eine Odyssee erlebte Sina Friedrichs. Die 18-Jährige ist seit einer Woche wieder im heimischen Scheeßel. Sie hatte seit August mit einer Freundin in Neuseeland im Rahmen von „Work & Travel“ seit Oktober Süßkartoffeln gepflanzt, Blaubeeren gepflückt, am Fließband Kirschen sortiert und als Zimmermädchen in einem Fahrradhotel gearbeitet.

Die letzten vier Wochen wollten die beiden mit ihrem Erspartem Australien und Thailand bereisen; eine Rundreise war ebenso gebucht wie die Flüge. Es sollten nicht die letzten sein. Als die beiden einen Tag vorher erfuhren, dass sie von 17 Tagen „Down Under“ 14 in Quarantäne verbringen müssten, bliesen sie den Trip ab. Für eine Umbuchung war es zu spät; also mussten, auch mit Unterstützung der Eltern zuhause, neue Tickets her. Als auch diese Flüge gestrichen wurden, liefen Zeit und Kosten aus dem Ruder: „Die Preise stiegen, und es wurde immer schwieriger, überhaupt noch etwas zu bekommen.“

Als auch die dritten Flüge gecancelt wurden, „haben wir erstmal geheult“. Die Mitarbeiterin eines Reisebüros vor Ort nahm sich der Sache an. Nach einem Tag am PC stand die 2 500 Euro schwere Route: Von Auckland ging es über Sydney, Hongkong und Doha. Als sie nach drei Tagen in Frankfurt ankamen, „waren wir einfach nur froh“.

Sina Friedrichs spricht allen befragten Rückkehrern aus der Seele: „Es ist schon besser, bei so einer Krise zuhause im Kreis der Familie zu sein.“ Als nächstes steht, ebenso wie für Hopf, die Suche nach einem Job an. „Eigentlich hatte ich einen guten finanziellen Puffer, der ist nun weg.“ hey