Frotzelnde Weihnacht überall

Scheeßel – Gott Thor, der das Jesuskind mit einem Hammer beschenkt, ein mit Weihrauch zugedröhnter Kaspar und ein mit Lametta geschmückter Gummibaum – das klingt nach einem reichlich abgedrehten Weihnachtsprogramm, das die A-cappella-Truppe Maybebop am Mittwochabend in der seit Langem ausverkauften St.-Lucas-Kirche auf Einladung der Kulturinitiative Scheeßel (Kis) da aus dem Hut zauberte.

Und das war es auch. Denn das Quartett um den ehemaligen Ratsgymnasiasten Oliver Gies auf gut gemachte Musik-Comedy zu reduzieren, würde den Vokalartisten nicht gerecht. Neben intelligenten Texten in ebensolchen Arrangements, stimmigen Choreografien und einer aufwändigen Lichtshow mit vier Leinwänden sind es nach wie vor die Stimmen in perfekter Harmonie, die den Kern der Shows ausmachen. Und die können eben nicht nur lustig sein, sondern schlagen auch andere Töne an, mal besinnlich, mal swingend, funkig oder verjazzt.

Und: Maybebop überzeugt mit Publikumsnähe. Damit sind nicht nur die gerade mal 150 Zentimeter gemeint, die die vier Sänger von der ersten Kirchenbankreihe trennen. Schon als Lokalmatador Gies von den Scheeßeler Originalen erzählt, bei denen der Vater jahrelang spielte, hat er das Publikum im Sack – auch wenn er den väterlichen Trachtenhut denn doch nicht aufsetzen mag. Entspannt plaudern er und seine drei Mitstreiter sich durch die Tücken der Weihnachtszeit, kritisieren musikalisch das Weihnachtsfernsehprogramm, Umtausch- und Konsumrausch („Kein Adventskalender im September“) oder Väter, die mit Kettensägen in der Schonung wildern.

Das kommt bei den 550 Zuschauern an. Auch die vielen, die die Sänger noch nie gesehen haben, sind schnell überzeugt. „Atemberaubend“, meint der Scheeßeler Musiker Manni Küppers, sein Rotenburger „Musikerkollege“ Stefan Henning schwankt nach eigenem Bekunden „zwischen Ehrfurcht und Neid auf den Bass“. Elke Mahnken-Hesse aus Abbendorf hätte sich indes etwas mehr „Weihnachtsstimmung“ gewünscht.

Auch sie soll im zweiten Teil auf ihre Kosten kommen. Klassiker wie „Comfort and Joy“ (leider mit einer Überdosis an Halleffekten) oder die lyrische Gies-Eigenkomposition „Ein neues Weihnachtslied“ evozieren den Geist der Weihnacht. „Es kommt ein Schiff geladen“ beschert sogar Gies einen Gänsehautmoment, wie er später verrät: „Das zum ersten Mal in einer Kirche zu singen, war schon etwas Besonderes!“ Aber auch das Lied vom Jesuskind, das von den anderen Göttern beschenkt werde, in der Kirche: „Das hatte was!“

Das neue Umfeld verleitet seine Mitstreiter denn auch zu allerlei Kalauern. „Das Taufwasser ist schal“, frotzelt Countertenor Jan Bürger gut gelaunt. Blasphemie? „Die machen nur Spaß“, meint der ehemalige Rotenburger Kantor Karl-Heinz Voßmeier gelassen.

Während der Facebook-Aufruf zum „Flashmob“ beim spanischen „Sobre Campana“ im Beeke-Ort auf wenig Resonanz stößt, lassen sich die Zuschauer umso begeisterter auf einen vierstimmigen Publikumschor bei „Josef, lieber Josef mein“ samt Tonartwechsel ein. Beim Weihnachtshit-Medley in der Zugabe, bei dem die vier Maybebopper noch einmal zu Höchstform auflaufen, darf ein Mädchen im Grundschulalter treffsicher den Refrain zu „In der Weihnachtsbäckerei“ ins Mikro schmettern.

Am Ende des zweieinhalb Stunden geballten Musikgenusses stehen für den Veranstalter eine schwarze Null und zufriedene Gesichter beim Publikum. Wer jetzt noch nicht den passenden Weihnachts-Spirit für sich gefunden hat, ist wirklich selber schuld. hey