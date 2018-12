Frischer Wind mit Feuer und Eis

Eine heiße Sache: Die Feuershow am Samstagabend mit Erik Henkel von „Feuerfarben“. - Fotos: Heyne

Scheeßel - Frischen Wind in den Weihnachtsmarkt zu bringen: Das hatte sich der Gewerbeverein Scheeßel mit der Verlegung der Traditionsveranstaltung auf den Untervogtplatz und den Kirchenvorplatz auf die Fahnen geschrieben. Und die Rechnung ging auf.

Ein genialer Einfall: die nostalgische Dampfeisenbahn „Molli“, bis Anfang der 2000er Jahre fester Bestandteil des Vergnügens am ersten Advent, zurückzuholen und durch einen illuminierten Tannenwald fahren zu lassen – schöner hätte sich der Platz vor dem Rathaus kaum in Wert setzen lassen können. Als ähnlicher Magnet für Kinder erwies sich der mithilfe von Schneepatenschaften finanzierte, vom Snowdome in Bispingen angekarrte Schneeberg. Wenn auch ökologisch wohl nur schwerlich zu rechtfertigen, muss man den Organisatoren um Karsten Lüdemann zumindest den Mut zu neuen Ideen und deren Umsetzung bescheinigen.

Der neue Standort wurde von Standbetreibern und Besuchern durch die Bank begrüßt. „Großzügiger und trotzdem gemütlich“, befand Ricarda Friedrichs, Olaf Gay aus Jeersdorf lobte die Dekoration des Platzes vor der Kirche mit der illuminierten Gerichtslinde: „Sehr stimmig und liebevoll!“ Ehefrau Maren ergänzte: „Schön, dass der Markt näher an die Kirche rückt, wo er traditionell ja auch hingehört!“ Von dieser Einbindung konnte auch Andrea Holsten vom Vorstand der St.-Lucas-Kirche ein Lied singen – und das vielstimmig, hatte sie zur Öffnung des Gotteshauses doch das „Rudelsingen“ zur vollen Stunde initiiert. „Anfänglich war die Zahl der Besucher überschaubar“ – diejenigen, die zur Akkordeonbegleitung von Manni Küppers oder Annette Lange am Klavier Weihnachtslieder anstimmten, „wollten jedoch gar nicht wieder gehen“. Später freute sie sich nicht nur über regen Zuspruch, „sondern auch darüber, dass einige langjährige Scheeßeler nach eigenem Bekunden zum ersten Mal den Weg zu uns gefunden haben.“

Auch diejenigen Standbetreiber, die anfangs noch skeptisch gewesen waren, weil das Gedrängel der Vorjahre auf den ersten Blick ausblieb, zeigten sich im Verlauf des Marktes zufrieden. Geradezu begeistert waren die Landfrauen: „Wir haben hier die Toplage“, frohlockte Karin Winkelmann: „Panoramasicht mit Blick auf das Treiben.“ Dort staunten am Samstagabend mehrere hundert Besucher über die von der Kulturinitiative Kis an die Beeke geholte Feuershow. Der Bremer Erik Henkel malte mit Feuer nicht nur beeindruckende Bilder in den Nachthimmel, sondern bot auch eine rasante Performance mit Schwung und Witz.

Ebenfalls gut angenommen: Der kleine Kunsthandwerkermarkt, vor dessen Tür die Besucher Nils Hastedt beim Anfertigen von Rosen aus Kupferschrott live bewundern konnten. Schräg gegenüber las „Leseoma“ Dietling Früchtenicht am Bullerofen auf Bestellung: Für die Kleinsten aus dem Sandmännchen, für Ältere verschiedene Märchen. Doch auch die bewährten Programmpunkte wie Elfenschänke, „die Wilde 13“ vom Schlachter, die Bühne des Männergesangsvereins oder die zahlreichen Gewinnspiele für Kinder vom Glücksrad über „Ping Pong Pusten“ bis zum Fädenziehen der Jugendfeuerwehr waren immer wieder dicht umlagert am Wochenende. J hey