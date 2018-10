Freudenthal-Gesellschaft vergibt Literaturpreis

Feierstunde im Heimathaus / Anne Hauschild und Hans-Hermann Briese sind die Preisträger

+ Am Freudenthaldenkmal neben dem Heimathaus: Jurymitglied Ulrike Möller (v.l.), Preisträgerin Anne Hauschild, Werner Salomon, Vorsitzender der Freudenthal-Gesellschaft, Preisträger Hans-Hermann Briese und Geschäftsführer Claus Krüger. - Foto: Rosebrock

Fintel - Von Jana Rosebrock. Die Freudenthalstraße, das Freudenthaldenkmal, das Freudenthalhaus, ein Gedenkstein zum 80. Todestag Freudenthals, und seit einiger Zeit auch noch die Friedrich-Freudenthal-Schule – wer sich in Fintel einmal umsieht, stößt schnell auf den Namen des berühmten Schriftstellers (1849 bis 1929). Zu Ehren des Finteler Heimatdichters wie auch seines Bruders August Freudenthal verleiht die in Soltau ansässige Freudenthal-Gesellschaft jedes Jahr einen Preis für plattdeutsche Gedichte und Kurzgeschichten. In diesem Jahr fand die Verleihung im Heimathaus in Fintel statt.