Freie Fahrt für 50.000 Euro: Ausschuss empfiehlt Bau von Bobbycar-Fahrwegen

Von: Ulla Heyne

Auf der Überholspur: In nahezu allen gemeindlichen Kindergärten sollen im Außengelände Bobbycarbahnen entstehen. © Heyne

Die Gemeinde Scheeßel lässt sich den Unterhalt ihrer eigenen Kindergärten einiges kosten, wie bei den Ansätzen für das kommende Haushaltsjahr im Ausschuss Jugend und Soziales deutlich wurde.

Scheeßel – So wurden bei der internen Leistungsverrechnung allein 47.000 Euro für das Aufbringen von neuem Sand, das Umsetzen von Spielgeräten und Schneiden von Bäumen angesetzt. Darüber hinaus stehen in nahezu jedem Kindergarten in den kommenden Jahren größere Anschaffungen an – von der Waschmaschine und Trockner im Beeke-Kindergarten über eine Gymnastiktreppe im Fuhrenkamp, neue Möbel in Hetzwege oder Tipi, Stufenreck und Kletterwand in Ostervesede bis zum gesamten Neubau für die Kita „Baumhaus“, die derzeit in Raummodulen bei der Beekeschule untergebracht ist. Fachbereichsleiterin Yvonne Neumann lobte ausdrücklich den Sparwillen der Mitarbeiterinnen der „Rappelkiste“ in Jeersdorf, wo man den Antrag auf neue Möbel für den Mitarbeiterraum zurückgezogen hatte.

Kuriose Debatte um Bobbycar-Fahrwege

Für eine eher kuriose Debatte sorgte ein Posten, der bei nahezu allen Einrichtungen zu finden ist – nämlich der Bau eines jeweils 50 Meter langen Fahrwegs. Grund genug für Ratsherrn Wolfgang Kirschstein (SPD) zu fragen, was man sich darunter denn vorzustellen habe, „einen gepflasterten Weg“? Er rechnete vor, dass die wie im Rathauspark befestigten Wege zum Befahren mit Bobbycars mit einer Gesamtlänge von 350 Metern mit stolzen 50.000 Euro im Gemeindesäckel zu Buche schlagen würden.

„Ist das pädagogisch wichtig?“, wollte der Westerholzer wissen. „Früher sind die Kinder doch auch über den Rasen gefahren.“ Dem Argument mochte Fraktionskollege Marc Ostrowski nicht zustimmen. Der zweifache Vater wies auf die verstärkte Belastung der Außengelände durch Ganztagsbetrieb und Trockenperioden hin. Marsha Weseloh (CDU) griff die Frage nach dem pädagogischen Wert der geplanten Maßnahme auf: „Wir wissen, wie wichtig Bewegung ist, die Kinder sollen motorisch gut aufgestellt werden!“

Wasserspiel der „Waldmäuse“ wird nicht gebaut

Eine Absage erhielt das schon von 2023 auf dieses Jahr geplante Wasserspiel in der Kita „Waldmäuse“ am Scheeßeler Fuhrenkamp. Dessen Bau sei laut Rathausmitarbeiterin Yvonne Neumann nicht umgesetzt worden, da die gesetzlichen Vorgaben verschärft worden seien. „Durch die regelmäßigen erforderliche Wasserbeprobungen wäre eine Wirtschaftlichkeit einfach nicht mehr gegeben“, so die Gemeinde-Vertreterin.

„Macht eine Probestelle mehr denn einen großen Unterschied?“, wollte Ostrowski im Hinblick auf andere gemeindeeigene Einrichtungen mit ähnlichen Vorrichtungen wissen. Die meisten, so Neumanns Antwort, seien längst nicht mehr in Betrieb, im Beeke-Kindergarten habe man das beispielsweise ganz pragmatisch gelöst: „Die füllen im Sommer einfach mehrere Wassereimer!“