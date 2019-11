Privatinvestor will Mini-Solarpark errichten

Scheeßel - Oliver Tobis möchte ins Geschäft einsteigen – und zwar mit erneuerbaren Energien. Der Hobby-Bierbrauer plant in Scheeßel, irgendwo an der Bahnlinie, die Errichtung eines Solarparks. Den würde er dann später unternehmerisch betreiben wollen. Nicht im großen Stil, bleibt die Anlage mit einer geplanten Größe ähnlich der eines Fußballfeldes verhältnismäßig überschaubar.

„Mein Ziel ist es aber, in Anbetracht der Kosten, die ohnehin drumherum anfallen würden, und nach den Kriterien der EEG-Förderung ein bis zwei Hektar mehr genehmigt zu bekommen“, erklärte Tobis am Montagabend im Scheeßeler Bauausschuss, dessen Mitglieder ganz Ohr ob seines Vorhabens waren. Dabei, führte er weiter aus, sei die Standortfrage mit engen Vorgaben verknüpft: „Es muss vorbelastetes Land sein, also entweder im Bereich einer Kaserne, einer Deponie oder in einem Korridor von 110 Metern entlang von Bahngleisen – sonst gibt es keine Förderung.“

Bedauerlicherweise seien durch das Land aber gewisse Gebiete, ob an Bahngleisen gelegen oder nicht, als Vorbehaltsflächen für Landwirtschaft ausgewiesen – und dort, erklärte Tobis, dürften Photovoltaikanlagen nun einmal nicht hin. Ähnlich gestalte sich die Situation am Scheeßeler Bahndamm, wo weder im alten noch im neuen Raumordnungsprogramm (RROP) größere Lücken eine entsprechende Bebauung zulassen würden, wenngleich er einige wenige Potenzialflächen dann doch ausfindig gemacht habe.

Und welchen Vorteil hat die Gemeinde? Einen Gewerbesteuerertrag, führte Tobis im Weiteren aus, habe sie erst bei einer Anlagenbetriebsfläche von zwei bis drei Hektar zu erwarten. „Und natürlich wäre das Ganze ein Beitrag für dezentrale Energieversorgung und ein Zeichen gegen den Klimawandel.“

Überzeugen konnte Tobis die Politiker mit seinem Vorhaben (es wäre gemeindeweit der erste privatwirtschaftlich betriebene Solarpark) allemal. „Ich bin natürlich dafür – ressourcenschonender und umweltverträglicher kann man Energie ja auch nicht gewinnen“, befand beispielsweise Ausschussmitglied Arthur Lempert (Grüne). Und Angelika Dorsch (SPD): „Ich finde den Gedanken gut, wir sollten das positiv begleiten.“ Schön und gut, meinte Wolfgang Bassen (CDU), „aber es muss doch erst einmal geklärt sein, wollen wir dem Antrag zustimmen, wo das Ding überhaupt hinsoll“.

Und genau an dieser Stelle kommt die Verwaltung ins Spiel. Denn wo immer Bauleitplanung betrieben werde, müsse auch stets eine Standortalternativenprüfung vorgenommen werden, wie Bauamtsmitarbeitern Silke Meyer in der Sitzung ausführte. „Daher hätten wir ähnlich wie bei den Windparks auch das gesamte Gemeindegebiet zu untersuchen und nicht nur den Bereich an der Bahn – objektiv und unabhängig von Eigentumsrechten.“ Ein Aufwand, der laut Bauamtsleiter Joachim Köhnken „nicht ohne“ sei. „Wir haben aber sonst auch noch keine Erfahrung damit.“

Dass im RROP-Programm doch schon sogenannte weiße Flecken, wo ein solcher Solarpark entstehen könnte, dargestellt seien, bemerkte Ausschussvorsitzender Ernst Behrens (CDU). „Die könnte man doch für die Untersuchung doch schon gleich herausfiltern.“ Dem konnte auch Dorsch etwas abgewinnen: „Bevor jetzt jeder Stein umgedreht wird, könnte uns das doch jetzt schon als Richtschnur dienen.“

Minimale Fläche, maximaler Gesprächsbedarf – am Ende verständigte sich der Ausschuss im Einvernehmen aller darauf, die Dinge weiter zu forcieren. Laut Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU), die sich ebenfalls als Projekt-Befürworterin outete, werde die Gemeinde als Nächstes nun mit dem Antragsteller einen städtebaulichen Vertrag abschließen, der zwecks Voruntersuchung auch die Beauftragung eines Planers zum Gegenstand hat. „Erst danach kann man ins Verfahren gehen – oder oder eben auch nicht“, verdeutlichte Scheeßels Verwaltungschefin.