Scheeßel: Fördergeld für Schulhof, der das Klima schützt

Teilen

Maßnahme zur Klimaanpassung: Der Schulhof der Beekeschule soll grundlegend umgestaltet werden. Das wird mit 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln unterstützt. © Kreib

Die Umgestaltung des Schulhofs der Beekeschule in Scheeßel wird mit 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln unterstützt. Es geht dabei um die Klimaanpassung. Freude über die Finanzspitze im Rathaus. Um an solche Fördermittel zu kommen, muss die Verwaltung aber viel Vorarbeit leisten

Scheeßel – „Wir sind froh und dankbar, dass es diese Fördermittel überhaupt gibt“, sagt Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann. Ohne Fördertöpfe von Land, Bund oder auch EU würde vieles in der Gemeinde nicht machbar sein. Zum Beispiel die Umgestaltung des Schulhofs der Beekeschule als Maßnahme zur Klimaanpassung. Mit 1,2 Millionen Euro wird dieses nachhaltige Vorhaben mit Fördermitteln unterstützt.

So gut und wichtig das ist – es gibt einen kleinen Haken: Vom Antrag bis zur Abrechnung müssen Kommunen enorm viel an zusätzlicher Arbeit leisten. „Für Projekte mit Fördermitteln könnten wir eine Kraft zusätzlich beschäftigen“, so Jungemann. Für das Projekt auf dem Schulhof gibt es eine Fördermittelzusage. „Den Bescheid haben wir aber noch nicht“, so die Verwaltungschefin über den Stand der Dinge.

Was sie und ihre Kollegen im Landkreis Rotenburg umtreibt: Die Anforderungen für geförderte Projekte von der Planung, Antragstellung, Dokumentation und schließlich Abnahme und Abrechnung werden immer höher. Das Personal im Scheeßeler Rathaus wird im Gegenzug aber nicht mehr. Die kommunalen Verwaltungen sind ebenso wie die freie Wirtschaft vom Fachkräftemangel betroffen. „Das müsste irgendwie einfacher ablaufen“, wünscht sich die Bürgermeisterin über den Weg zu öffentlichen Fördermitteln. Allein das Organigramm mit Abkürzungen umfasse eine DIN-A4-Seite für die Außenanlagen der Beekeschule.

Asphalt und Beton kommen weg: Die Böden werden entsiegelt

Vom eigentlichen Projekt auf dem Schulhof schwärmt die Verwaltungschefin: „Wir wollen die Böden entsiegeln und den Schulhof, der aussieht wie Schulhöfe seit 60 Jahren aussehen, den veränderten Klimabedingungen anpassen.“ So wird auch das Wassermanagement deutlich verändert. Bis jetzt fließt der Regen ab und kann auf Asphalt und Beton nicht versickern.

Auf vielen Ebenen wurde das Großprojekt schon geplant: Es gab Vor-Ort-Termine und Abstimmungen – mit externen Planern, Fördergebern, eigenem Personal. Viel Arbeit für die vergleichsweise kleine Verwaltung der Einheitsgemeinde. „Es müsste einen klaren Fahrplan für Fördermaßnahmen geben, der kurz und knapp gehalten ist“, sagt Jungemann.

Ein solches Verfahren muss immer hundertprozentig transparent sein.

Die Verwaltungschefin nennt unabhängig vom Schulhof-Projekt einen schlanken Weg mit drei Stufen: Planung, Ausführung und Prüfung. „Es ist klar, dass wir für jeden Euro bei Förderungen, der schließlich aus Steuermitteln kommt, nachweisen wollen, wie wir das Geld verwendet haben.“ Ein solches Verfahren müsse immer hundertprozentig transparent ablaufen. „Wir wollen nichts geschenkt haben, aber der hohe personelle Aufwand sollte abgesenkt werden.“

Warum das bei geförderten Vorhaben wichtig ist, erklärt Scheeßels Bürgermeisterin auch damit, dass es ohnehin viel Arbeit im Rathaus jenseits des Tagesgeschäftes gibt: Der Bau von Feuerwehrgerätehäusern, die Sanierung der Sporthalle der Beekeschule, die Baulandentwicklung und ein dicker Brocken wie die Ganztagsschule obendrauf, auf die Kinder ab 2026 einen gesetzlichen Anspruch haben. Die Aufgabenliste sei damit noch nicht vollständig, so die Bürgermeisterin.

Förderung ist großartig, müsste aber einfacher sein

Gibt es irgendwo Hilfe? Die Vergabe von Planungen an auswärtige Fachbüros sei eine Hilfe, aber nicht der Königsweg, der für große Freiräume im Rathaus sorge. „Auch Gutachten von externen Planern müssen wir in der Verwaltung durcharbeiten“, sagt Jungemann. Detailwissen über die lokalen Besonderheiten sei nun einmal in Scheeßel angesiedelt. „Die Arbeit ist damit nicht weg“, betont sie.

„Ich will mich nicht beschweren, denn die Förderung ist großartig“, sagt Ulrike Jungemann, und schiebt ein Aber hinterher: Wer eine gute Idee habe, die mit Fördermitteln zumindest anteilig finanziert werde, der müsse einen leichteren Zugang zu den Geldern finden. „Wie können wir es einfacher machen?“, sei die zentrale Frage. Denn die, die das Geld geben und die, die Projekte vor Ort umsetzen „marschieren doch eigentlich in dieselbe Richtung“.

Bei der Umgestaltung des Schulhofs geht es der Kommune wie dem Fördergeber um Klimaanpassung und die zwingend notwendigen Maßnahmen vor Ort, um den Klimawandel auszubremsen.