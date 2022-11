Schützenverein Wittkopsbostel wählt erstmals eine Frau an die Spitze

Von: Ulla Heyne

Stefanie Handtke (r.), frischgebackene Vorstandsvorsitzende des Schützenvereins Wittkopsbostel, ist stolz auf ihre Mitstreiterinnen des erweiterten Vorstands. © Heyne

Erstmals in der 100-jährigen Vereinsgeschichte leitet mit Stefanie Handtke eine Frau die Geschicke der Schützen in Wittkopsbostel.

Wittkopsbostel – Früher waren sie im Verein gar nicht zugelassen, ein halbes Jahrhundert später immerhin als Mitglieder. Auch heute noch wird um den Schützenkönig wesentlich mehr Aufheben gemacht als um sein weibliches Pendant: „Er bekommt das Schützenfest, sie ein Kaffeetrinken“ – so fasst es Stefanie Handtke zusammen. Früher vereinigte sie den Titel der Erntemeisterin und Schriftführerin auf sich, nun wurde sie zur Vorstandsvorsitzenden des 155 Mitglieder zählenden Vereins gewählt – zum ersten Mal in mehr als hundert Jahren Vereinsgeschichte.

Wie es dazu kam? Der bisherige Vorstandsvorsitzende Jürgen Witt wollte kürzertreten, eine Nachfolgersuche gestaltete sich wie fast überall schwierig. „Aus Quatsch habe ich beim Zusammensitzen im Garten gesagt: ‚Dann mache ich das eben!‘“, erinnert sich die 44-Jährige an die ursprüngliche Schnapsidee. Und sie hielt Wort. Verantwortungsgefühl und der Wunsch, mit dem Ehrenamt dem Verein etwas zurückzugeben, das ist den meisten der Frauen aus der erweiterten Vorstandsriege ebenso in ihrer Kindheit vorgelebt worden wie der Gemeinsinn im Verein. Schüler- und zweite Schießwartin Jennifer Behrens ist von Kindesbeinen an dabei, ebenso wie Damenleiterin und zweite Jugendwartin Joana Schulz sowie Kassenwartin und erste Jugendwartin Marika Rugen. Einige haben ihre eigenen Kinder gleich nach der Geburt angemeldet. Nur die „Chefin“ selbst ist eine Ausnahme – 2011 aus Stemmen eingeheiratet, wurde sie mit Eintritt in den Verein gleich in Abwesenheit zur Schriftwartin gewählt, „allerdings mit meinem Einverständnis“, schmunzelt sie.

Bei der jüngsten Wahl zur Vorsitzenden habe sie keinerlei Gegenwind erfahren, „es gab nur eine Enthaltung und eine Gegenstimme – und die waren weder gegen mich als Frau oder Person gerichtet, sondern kamen von Leuten mit Bedenken, dass ich mich übernehme“, so die berufstätige zweifache Mutter, die verwitwet ist. So will sie den großen Maßnahmen, die ihr Vorgänger mit der Modernisierung des Schießstandes und der Ausrichtung des Kreisschützenfestes 2018 vorgelegt hat, eher kleine Schritte folgen lassen – in der Kinder- und Jugendarbeit, um den Nachwuchs am Ball zu halten, aber auch bei Angeboten für die Älteren. „Auch die brauchen unbedingt eine Plattform“, findet auch Pressewartin Heike Noll. Vor allem aber wollen die Frauen, die im erweiterten Vorstand die Mehrheit stellen, die klassische Geschlechterverteilung im Verein neu gestalten, etwa bei den Arbeitsdiensten: „Männer draußen, die Frauen backen die Kuchen – das ist nicht mehr zeitgemäß“, findet Handtke. Dass die Veränderungen gerade von den männlichen Mitstreitern kritisch beäugt werden könnten, wie Schriftwartin Anja Schürmann vermutet, ist ihnen bewusst, nichtsdestotrotz: Die Führungsriege der alten weißen Männer scheint ein Relikt der Vergangenheit. „Es wird anders“, verspricht Schürmann, und schmunzelt: „Ich freue mich schon auf den ersten gegenderten Umlaufzettel!“

Der Spruch: „Das war schon immer so“, er wird in Wittkopsbostel in Zukunft wohl seltener fallen. Schon die Änderung des zeitlichen Ablaufs des nun kompakteren Erntefests war auf den Vorschlag von fünf Frauen zurückgegangen. Sie alle hier sind überzeugt, dass Frauen anders führen: „Demokratischer, durchdachter, mit mehr Sinn fürs Detail“, fasst es Rugen zusammen, und Schulze ergänzt: „Und flexibler, fortschrittlicher.“ Und mit einer anderen Gesprächskultur – denn obwohl Punkte wie das Tragen von Uniformen, der Gleichschritt beim Ummarsch oder an das Militär angelehnte Rituale in den Reihen der Frauen durchaus kontrovers gesehen werden, herrscht ein äußerst zugewandter, harmonischer Ton.

Vorgänger Jürgen Witt jedenfalls lässt auf die neue Führungsriege nichts kommen: „Wir sind froh, dass wir die Frauen haben.“ Für ihn spielt das Geschlecht des Amtsträgers eine untergeordnete Rolle: „Hauptsache, der Job wird von jemandem mit der erforderlichen Kompetenz gemacht.“ Der Säbel, ohne den der Vorstandsvorsitzende Friedhelm Ritter vor mehr als 30 Jahren nicht im Amt zu erleben war – er hat jedenfalls ausgedient.