Flashmob für Uhle

Kantorei der St.-Lucas-Kirche dankt „Wandel“-Betreiberin

+ Ein Minikonzert im eigenen Laden: Da staunte „Wandel“-Betreiberin Hanna Uhle nicht schlecht.

Scheeßel - Auf Neudeutsch würde man es wohl „Flashmob“ nennen, was sich am Freitagnachmittag ohne großes Aufhebens bei der Buchhandlung Wandel zutrug und nach guten zehn Minuten wie ein Spuk vorbei war: 20 Besucher auf einmal, die aus ihren Wintermänteln Notenblätter ziehen, sich unter fachmännischer Anleitung von Kantor Andreas Winterhalter postieren („Der Alt vor die Jugendbücher!“) und anfangen, das Traditionsgeschäft mehrstimmig in ein wohltönendes „Es kommt ein Schiff geladen“ zu hüllen. Das verschlug Hanna Uhle, die als langjährige Geschäftsfrau schon so manches erlebt hatte, denn doch fast die Sprache: „Ein Ständchen, extra für mich?“, wunderte sie sich.

Sie hatte, da waren sich die Mitglieder der Kantorei sowie die dazu gestoßenen Vertreter der Kulturinitiative Kis einig, es sich verdient: Jahrzehntelang hatte die Betreiberin von „Wandel“ hier im Vorverkauf Karten für die Konzerte der Chöre, aber auch für Veranstaltungen der Kis oder des damit assoziierten Theaterensembles „Rollentausch“ verkauft, und das, ohne einen einzigen Cent Provision zu kassieren. „Sie wollte noch nicht einmal Freikarten annehmen“, so Andreas Winterhalter, der die Idee zu dem spontanen musikalischen Dankeschön gehabt hatte. Seine Mitstreiter waren von der Idee so begeistert, dass trotz kurzfristiger Benachrichtigung gut zwei Drittel zur konspirativen Zusammenkunft erschienen waren. Bernd Braumüller, Gabriela Villwock (beide Kis) und Heribert Eiden („Rollentausch“) schlossen sich nach drei Adventsliedern dem herzlichen Dank für viele Jahre unkomplizierter Unterstützung der Kulturarbeit in Scheeßel an.

hey